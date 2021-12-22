تغطية حصرية دقيقة بدقيقة| مباراة ليفربول وليستر سيتي ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (جووووول ليفربول والنتيجة (2-1)) لـ ليستر سيتي

مباراة ليفربول وليستر سيتي ، مرة أخرى تعود مباريات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية موسم 2022/2021 ، وتحديدًا من دور ربع النهائي، والذي انطلق الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 ، بمواجهة جمعت أرسنال وسندرلاند ، وانتهت بفوز المدفعجية بنتيجة (5-1)، واليوم الأربعاء 2021/12/22، تُستكمل مباريات الجولة بـ3 لقاءات، وهي توتنهام ووست هام ثم برينتفورد وتشيلسي ، والليلة، وعلى ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية، يلتقي فريقا ليستر سيتي وليفربول ، في تحدي جديد نحو لقب تاسع للريدز أو رابع للثعالب.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف باستفاضة على كافة التفاصيل و موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين في النسخة الجديدة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ، ونختتم بعرض تاريخ مواجهات ليفربول وليستر سيتي في شتى البطولات والمسابقات.

مباراة ليفربول وليستر سيتي

مرة أخرى ، يجدد فريقا ليستر سيتي وليفربول الموعد مع مواجهة جديدة، ولكن في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وهي بالمناسبة المواجهة الثانية بين الناديين العريقين في هذه البطولة.

يسعى الريدز إلى كتابة إنجاز جديد، بالتقدم خطوة نحو تحقيق اللقب الـ9 له في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية ، والتي ستعزز بالتالي من صدارته لقائمة الأندية الإنجليزية المتوجة باللقب، في ظل غياب المنافس الأبرز مانشستر سيتي ، بعد خروجه من دور الـ16 من أمام وست هام يونايتد.

بينما يأمل الثعالب في لقب رابع ، يزاحم به كلًا من نوتينغهام فورست وتوتنهام أصحاب الألقاب الأربعة في البطولة الثالثة على مستوى كرة القدم الإنجليزية.

نستهل تغطيتنا أولًا، بعرض قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ، فيما يلي:

يُشار إلى أنه تسبق تلك المباراة، مواجهة قوية على المستوى الأفريقي والعربي ، حيث مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي 2021 .

نادي ليفربول

نبدأ جولتنا مع نادي ليفربول الإنجليزي ، الساعي لمصالحة جماهيره، بعد التعثر الأخير له في بطولة الدوري الإنجليزي ، إثر تعادله يوم الأحد الماضي مع توتنهام بنتيجة (2-2).

وحاليًا يحتل الليفر المركز الثاني في جدول البريميرليج بفارق 3 نقاط عن المان سيتي المتصدر.

أما عن رحلة ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ، فقد انطلقت من الدور الثالث، حيث نجح في الفوز على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة.

وفي دور الـ16، تمكن من العبور من فريق بريستون نورث ايند بنتيجة (2-0).

على صعيد الإنجازات التاريخية، فكما أسلفنا، يتصدر ليفربول قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس الرابطة الإنجليزية برصيد 8 ألقاب و4 مرات كوصيف.

كان اللقب الأخير للريدز في موسم 2012/2011 ، والذي توج به بعد الفوز على كارديف سيتي في المباراة النهائية بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

نادي ليستر سيتي

على الجهة المقابلة، يدخل نادي ليستر الإنجليزي ، مواجهة الليلة، طامحًا إلى استئناف مشوار الانتصارات، والذي بدأ في العودة أمام نيوكاسل يونايتد في الأسبوع الـ16 من الدوري الإنجليزي بعد الفوز برباعية نظيفة.

هذا، ويحتل ليستر سيتي حاليًا على المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة وصافي (0) من 16 مواجهة خاضها، وله مباراتان مؤجلتان أمام توتنهام وإيفرتون ، من الأسبوعين الـ17 والـ18 على الترتيب.

مشوار الثعالب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية انطلق على غرار مضيفه الليلة، من الدور الثالث، حيث تمكن الفريق من الفوز على ميلوول بثنائية نظيفة.

وفي دور ثمن النهائي، ينجح ليستر سيتي في الإفلات من فخ برايتون، إذ فاز بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

تاريخيًا، يحتل الثعالب المركز الثامن في قائمة الأندية الإنجليزية الأكثر تتويجًا بلقب رابطة الأندية المحترفة ، برصيد 3 ألقاب والوصافة مرتين.

وكانت آخر تتويجات ليستر سيتي باللقب في موسم 2000/1999 بعد الفوز على ترانمير روفرز في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).

تشكيل مباراة ليفربول وليستر سيتي

أعلن قبل قليل، الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، عن تشكيل ليفربول في مباراة ليستر سيتي بدور ربع النهائي في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وضمت التشكيلة الأساسية للريدز في مباراة اليوم العناصر التالية:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

كايمهين كيليهر. الدفاع: كونور برادلي ‏وبيلي كوميتيو وجوزيف غوميز وكوستاس تسيميكاس ونيكو ويليامس.

كونور برادلي ‏وبيلي كوميتيو وجوزيف غوميز وكوستاس تسيميكاس ونيكو ويليامس. خط الوسط: تايلر مورتون وجوردان هندرسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين وتاكومي مينامينو.

تايلر مورتون وجوردان هندرسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين وتاكومي مينامينو. خط الهجوم: روبرتو فيرمينو.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة قمة دور ربع النهائي في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة ، مساء الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت مصر، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة ليفربول وليستر سيتي فقد أسند الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى الدولي الإنجليزي اندرو مادلي المهمة.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المواجهة عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports Fr 6 HD max بالإضافة إلى قنوات Diema Sport 2 HD و SuperSport Maximo 1 و Digi Sport 1 HD Hungary و Arena Sport 1 HD Serbia و Digi Sport 1 HD Romania و SuperSport Premier League و Arena Sport 10 HD Croatia .

وحول معلق مباراة ليفربول وليستر سيتي ، فقد أعلنت الشبكة القطرية عن تعيين العُماني أحمد البلوشي للتعليق والوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

تغطية حصرية دقيقة بدقيقة .. ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي ( هدف أول لنادي ليستر سيتي في أول 10 دقائق)

تابع معنا مباراة ليفربول وليستر سيتي في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بتغطية حصرية دقيقة بدقيقة.

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الدقيقة 1: انطلاق المباراة وبداية مرحلة جس النبض من الفريقين.

الدقيقة 9: جيمي فاردي يحرز الهدف الأول لنادي ليستر سيتي عبر مرور رائع من الجانب الأيسر لدفاع ليفربول.

الدقيقة 12: جووووول ثاني لنادي ليستر سيتي، عن طريق جيمي فاردي، بعد استغلال عرضية من الجانب الأيمن لدفاع الريدز، تصل إلى فاردي الذي لا يجد صعوبة في إسكان الكرة في شباك أصحاب الأرض.

الدقيقة 16: محاولات مستميتة من ليفربول من أجل تقليص الفارق، وركنية من الجانب الأيسر لدفاع ليستر سيتي.

الدقيقة 19: جووووول لليفربول، تشامبرلين يعيد الريدز إلى المباراة مرة أخرى، بعد استلام من فيرمينو في قلب دفاع الثعالب ويسيطر عليها، ثم يمررها إلى تشامبرلين على حدود منطقة جزاء ليستر، يسددها قوية على يمين الحارس الدنماركي معلنة عن الهدف الأول لليفربول، والنتيجة الآن (2-1) لفريق ليستر سيتي.

الدقيقة 20: ليستر سيتي يحاول الضغط من أجل تثبيط مساعي ليفربول للتعادل.

الدقيقة 21: ضغط متواصل من الريدز ورغبة قوية للتعديل والنتيجة مازالت (2-1) لـ ليستر سيتي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على كافة التفاصيل وكواليس و موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة قبل دور ربع النهائي ، وكذلك تاريخ لقاءات ليفربول وليستر سيتي في شتى البطولات والمسابقات.