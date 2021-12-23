أسرار تطبيق واتساب الذهبي الجديد WhatsApp Gold وخاصية عدم الحظر 2022

واتساب الذهبي الجديد ومن أهم أسرار وخبايا النسخة الجديدة المطورحة حالياً ضد الحظر كما إنه; بسبب العديد من المميزات التي تقدمها هذه النسخة عكس العديد من النسخ غيرها كذلك; وسوف نقوم بشرحها داخل هذه المقالة حيث ان نسخة WhatsApp Gold تعتبر النسخة المطورة الجديدة من تطبيق واتس آب الاصلي، التي تتوفر على متاجر Google Play وهي النسخة 10.40 Whatsapp Gold، وذلك بالاضافة الى ان تطبيق واتساب الذهبي يحتوي على العديد من الخصائص والميزات الرائعة، وهي التي تتوفر في داخل الواتساب الاصلي، بالاضافه الى العديد من الخصائص التي قد تم اضافتها من قبل المطور أبو عرب.

أسرار واتساب الذهبي نسخة العام الجديد

يحتوي تطبيق واتس اب الذهبي على العديد من الأسرار والخصائص والمميزات الهائلة كذلك; التي توجد داخل واتس آب الاصلي Whatsapp Gold، بالاضافه الى الكثير من الخصائص التي قد تم اضافتها مؤخراً من قبل المطور اليمني ومن ضمن هذه الخصائص والأسرار: –

يستطيع المستخدم مشاهدة جميع الرسائل التي قد تم حذفها في اي وقت.

امكانية عدم عرض الصور و الفيديو من الاستديو.

خاصية اخفاء الظهور.

ميزة اخفاء صحين با اللون الازرق والتي تظهر عند قراءة رسائل.

قفل المحادثات برقم سري. تشغيل رقمين واتساب او اكثر. اخفاء صحين الاستلام. اخفاء انك تقوم بجاري الكتابه. اخفاء انك متصل الان للتمتع بالمزيد من الخصوصيه. عدم اظهار صحين الذي يوجد باللون الازرق عند قراءه الرساله ويظهر فقط عند الرد عليها.

خصوصية واتساب الذهبيميزة WhatsApp Gold إجراء مكالمة جماعية

يستطيع كل مستخدمين تطبيق WhatsApp Gold أن يقوموا بإجراء المكالمات الجماعيه، وذلك يتم بينك وبين اصدقائك او افراد عائلتك من خلال القيام بالضغط على الايقونه التي تشبه المكالمات.

اظهار الرسائل المحذوفة من على التطبيق

تستطيع معرفه وقراءة جميع الرسائل التي تم حذفها من خلال اصدقائك وهذه الميزه غير موجوده داخل تطبيق واتساب العادي هي داخل واتساب الذهبي فقط.

ملصقات تطبيق الواتساب

تطبيق واتس آب الذهبي قد تم اضافه ميزه دعم الملصقات فيمكن للمستخدم أن يستطيع ارسال واستقبال ملصقات Whatsapp Gold دون أي مشاكل بسبب وجود عدد كبير من الملصقات الجاهزة داخل التطبيق بطريقه مباشرة.