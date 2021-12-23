GTA San Andreas تثبيت النسخة الجديدة ومتطلبات لعبة Grand Theft Auto

GTA San Andreas النسخة الأحدث من GTA V الخاصة بشهر ديسمبر والتي تم تطويرها . خطوات تثبيت اللعبة مع النسخة الرائعة GTA V Liberty Stories . لهواتف أند رويد بكافة أنواعها وهواتف أيفون حيث أن النسخة الأخيرة من Grand Theft Auto: San Andreas . كما أن النسخة الأخيرة من لعبة GTA V للأندرويد الأصلية مميزة بتحديثات كثيرة وإضافات متعددة . كذلك كل نسخة من نسخ لعبة Grand Theft Auto تتميز بجرافيك عالي . وتطوير الشكل الداخلي في لعبة GTA V للأندرويد حيث تمتاز النسخة الأخيرة سان أندرياس . بعالم أفتراضي يشبه الواقعي تماما حيث تميزت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس . بأن أحداثها تدور . داخل ولاية سان أندرياس الأمريكية بكامل مغامراتها المتعددة مع أسلحة بكمية كبيرة تستخدم . داخل لعبة GTA V والتي سنتعرف علي تفاصيل نسختها الجديدة Grand Theft Auto: San Andreas .

GTA San Andreas وتحديثاتها المتعددة بكامل مغامراتها

تحديث وتطوير GTA San Andreas داخلها من حيث ألجرافك بتقنية عالية مما يجعل تجربة اللعب مشوقة جداً . كذلك بجانب إضافة كماليات أضيفت لثلاثة أشخاص القائمين بالعمليات الإحرامية داخل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . سان أندرياس حيث تم تزويد هؤلاء الأشخاص بكمية أسلحة متطورة لأول مرة تضاف للعبة Grand Theft Auto: San Andreas . كما تساعد تلك الأسلحة في أكمال الغامرات المتعددة دون أن يتم أمساكهم من الشرطة . كذلك تتنوع داخل لعبة GTA V المغامرات وكل مغامرة منها بشكل مختلف عن الأخر والتي تدور في شوارع ولاية سان أندرياس . حيث كل مغامرة من مغامرات لعبة GTA V للأندرويد الأصلية بها العمليات الإحرامية بأشكالها المختلفة . سواء في التعدي علي الناس وسرقة أغراضهم أو فيما يخص التعدي علي البنوك . ونوعاً ما تشبه مغامرات لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس . نسخة Grand Theft Auto Vice city وأيضاً نسخة GTA V Liberty Stories . لكن في النهاية تتميز سان أندرياس بالعديد من الاضافات الغير موجودة في باقي نسخ جراند ثفت أوتو .

تثبيت لعبة GTA San Andreas

يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas والتمتع بلعبها ومغامرتها العديدة . ذلك بجانب من الضروري أن يتم توفير المتطلبات الخاصة بالنسخة الجديدة من جراند ثفت أوتو سان أندرياس . كما يتم تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس بوسيلتين مختلفتين . الأولي منهما عبر المتجر الذي يكون متوافق مع هواتف أند رويد أو أيفون . كما أن الطريقة الثانية في تثبيت لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس . من خلال الموقع الشهير والمعروف في الألعاب الإلكترونية وهو موقع ميديا فاير . كذلك بجانب تثبيت النسخ العديدة من لعبة Grand Theft Auto عبر تلك الوسيلتين . ولكن تختلف المتطلبات الخاصة بكل نسخة عن الأخري وذلك يرجع سببه بأن كل نسخة . من جراند ثفت أوتو صممت بطرق يمكن أن تتحملها نوعية هاتف ولا يتحملها الهاتف الآخر . وفي السطور القادمة سنتعرف أولاً علي طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس ومتطلباتها .

كيف يتم تثبيت النسخة الجديدة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

عبر المواقع المشار أليها في الفقرة السابقة يمكن تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . النسخة الأحدث من لعبة GTA V للأندرويد . كذلك بجانب أيضاً تثبيت باقي نسخ جراند ثفت أوتو بنفس الخطوات التي سنعرضها كالآتي :-

تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد من خلال الدخول علي أحد المواقع المشار أليها وليكن المتجر المعتمد . كما يجب تسجيل الدخول علي المتجر المتوافق مع جهاز الهاتف يتم تسجيل اسم Grand Theft Auto: San Andreas كذلك بجانب تسجيل أي اسم مرغوب من نسخ Grand Theft Auto Vice city أو GTA V Liberty Stories . بعد ظهور اسم لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس يتم الضغط علي المبلغ المحدد لقيمة اللعبة . كما يتم بعد ذلك تحديد أحد طرق الدفع المتاحة علي المتجر للعبة GTA APK . بعد تلك الخطوات الخمس السابقة يتم الضغط علي الزر الخاص بتثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس . يتم الانتظار دقائق قليلة حتي تنتهي عملية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس علي هاتفك . كذلك يمكنك بعد انتهاء عملية تثبيت سان أندرياس ربط حساب اللعبة بحسابك علي فيس بوك .

يتطلب تثبيت لعبة GTA V للأندرويد الأصلية علي هواتف أند رويد مساحة فارغة علي الهاتف 4GB .

علي هواتف أند رويد مساحة فارغة علي الهاتف 4GB . كما يجب تثبيت لعبة GTA V للأندرويد علي الهاتف بمساحة فارغة بالذاكرة العشوائية 3GB .

كذلك بجانب تلك المتطلبات في تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس يكون معالج الهاتف بتقنية عالية .

يكون معالج الهاتف بتقنية عالية . أما عن المعالج الرسومي الخاص بالهاتف يجب أن يكون ذو تقنية عالية وهي SNAPDRAGON 732 .

المتطلبات التي تخص تثبيت لعبة GTA V الأصلية علي هاتفك بنجاحمتطلبات لعبة Grand Theft Auto Vice city

تختلف متطلبات Grand Theft Auto Vice city قليلاً عن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . ولكن ليس كثيراً حيث الاختلاف في المساحة الخاصة بالتخزين علي الهاتف تكون أقل لنسخة جراند ثفت أوتو فايس سيتي . كما يتم التعرف علي تلك المتطلبات بمجرد الدخول علي المتجر الرسمي المتوافق مع الهاتف . كما يكون متاحاً أيضاً التعرف علي متطلبات GTA V Liberty Stories . وإمكانية تثبيت لعبة GTA V للأندرويد أيضاً من خلال المتاجر الرسمية .

GTA San Andreas النسخة الأحدث من جراند ثفت أوتو والتي يتم تثبيت النسخة من خلال المتجر المتوافق مع هاتفك . كما تم توضيح ما هي المتطلبات التي من خلالها يمكن لأي لاعب تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس علي هاتفه .