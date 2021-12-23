رابط نتائج وظائف وزارة المالية 1443 للنساء وأسماء المرشحات لوظائف وزارة المالية mof.gov.sa

نتائج وظائف وزارة المالية 1443، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم عن رابط نتائج وظائف وزارة المالية القبول المبدئي، وقد أعلنت وزارة المالية منذ قليل عن أسماء المرشحات لوظائف وزارة المالية 1443، والذي سوف تقوم الوزارة بإجراء مقابلة شخصية لهم، وهذا القبول هو قبول مبدئي حيث يستلزم بعض الإجراءات الأخرى لاستكمال الإجراءات، وقد تم ترشيح 332 من المرشحات مبدئياً على 71 وظيفة، لذلك يجب على من تم ترشيحها تجهيز كافة المستندات المطلوبة للمطابقة، مع ضرورة الحضور في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات، كما يجب الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية عند استكمال الإجراءات، وتم اختيار المقبولين بعد فحص جميع الأوراق والمستندات المرفقة، حيث يتم الاختيار وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة مسبقاً، لذلك يتم اختيار أفضل العناصر بين المتقدمات، وسوف نقوم هنا من خلال موقع ثقفني المتميز ومن خلال هذا المقال، بعرض أسماء المرشحات لوظائف وزارة المالية، وكذلك رابط وطريقة الاستعلام عن المقبولات مبدئياً.

نتائج وظائف وزارة المالية 1443

يتم الاستعلام عن نتائج المرشحات لوظائف وزارة المالية إلكترونياً وذلك بعد القيام ببعض الخطوات السهلة والبسيطة وهذه الخطوات كالتالي:

سوف يتم التواصل مع المرشحات عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.

الحضور لاستكمال الإجراءات في المواعيد المحددة والتخلف عن الحضور يعرض للاستبعاد من الترشح.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند الحضور لاستكمال الإجراءات.

إحضار كافة المستندات المطلوبة للاطلاع عليها ومطابقتها.

هذا القبول هو قبول مبدئي وليس نهائي يستلزم بعض الإجراءات الأخرى.

ضرورة تجهيز كافة المستندات المطلوبة.

تعليمات هامةأسماء المرشحات لوظائف وزارة المالية

كانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والقانونية والهندسية ومالية عبر جدارة بمدينة الرياض، واختصت هذه المسابقة للخريجات الحاصلات على درجة البكالوريوس والماجستير، وقد تم الإعلان اليوم عن أسماء المرشحات على وظائف المالية، كما أن هذا الترشيح هو ترشيح مبدئي، وتم اختيار المرشحات وفق الشروط والضوابط الموضوعة، ووفقاً للمستندات المرفقة بطلب التقديم الإلكترونية، ودعت الوزارة المرشحات لضرورة تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لمطابقتها، كما يجب الحضور في المواعيد المحددة لاستكمال الإجراءات.