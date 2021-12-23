نتيجة كلية الشرطة 2021 وطريقة الاستعلام عن نتائج المقبولين عبر رابط أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2021 هو أمر يهم جميع المتقدمين بطلب للالتحاق بكلية الشرطة في القاهرة، ففي خلال الفترة الحالية يزداد بشكل ملحوظ مؤشر البحث غي موقع التواصل الاجتماع جوجل عن موعد إعلان أسماء المقبولين في كلية الشرطة، ويمكن لجميع الطلاب المتقدمين الدخول علي موقع الالكتروني الرسمي الخاص بأكاديمية الشرطة وكتابة الرقم القومي ورقم الملف الخاص بالطالب، وذلك للتسهيل علي الطلاب المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات الصحية والعسكرية والمقابلة الشخصية بشكل كامل من معرفة النتيجة بدون الحاجة الي تضيع الوقت والجهد، ومن خلال المقال سوف نعرض علي حضراتكم الرابط الخاص بأكاديمية الشرطة وطريقة الاستعلام عن أسماء المتقدمين والمقبولين في مختلف مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

نتيجة كلية الشرطة 2021

في خلال الساعات القليلة الماضية قد تم عقد مؤتمراً صحفياً بمركز مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة يترأسه مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم بحضور اللواء دكتور نضال يوسف مدير الكلية وقيادات الأكاديمية إلي أنه بلغ عدد الحاصين علي شهادة الثانوية العامة لهذا العام والمتقدمين في الكلية الي عدد يصل الي 62 ألف و5 44 طالباً، وقد قام سيادة اللواء دكتور أحمد إبراهيم بالإشارة إلي أن وزارة الداخلية سوف تبدأ في إرسال رسائل قصيرة SMS للطلاب المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة من اجتازوا الاختبارات العسكرية و البدينة بنجاح، مع اجتياز المقابلة الشخصية، وذلك بعد أن يقوم وزير الداخلية سيادة اللواء محمد توفيق من اعتماد النتيجة ن وبعد ذلك يقوم فريق عمل من ضباط أكاديمية الشرطة من إجراء مكالمات هاتفية و إرسال رسائل نصية قصيرة الي الطلاب المقبولين أسمائهم في اختبارات الهيئة الأخيرة، بجانب تفعيل اللينك الخاص بالاستعلام عن النتيجة من خلال موقع أكاديمية الشرطة.

نتيجة كلية الشرطة 2021

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة القبول الخاصة بهم عن طريق اتباع الخطوات التالية: