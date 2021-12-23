بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع 1443 نتائج الدفعة الأولى للمقبولين عبر tajnidreg.mod.gov.sa

بوابة التجنيد وزارة الدفاع 1443، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط نتائج وزارة الدفاع 1443، وعن أسماء المقبولين في الدفعة الأولى وزارة الدفاع، فقد أعلنت الوزارة منذ قليل عن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين بهذه الفترة 1443، وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الوزارة، ويستطيع المتقدم الاستعلام إلكترونياً عن النتيجة من خلال الدخول على رابط tajnidreg.mod.gov.sa، كما يجب على من تم ترشيحه تجهيز كافة الأوراق والمستندات الثبوتية لاستكمال الإجراءات، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نقوم بترك رابط بوابة التجنيد وزارة الدفاع 1443 للاستعلام من خلاله، كما سوف نبين طريقة الاستعلام والرتب العسكرية وأهم الملاحظات.

بوابة التجنيد وزارة الدفاع 1443

هي بوابة إلكترونية تم إنشائها لخدمة وزارة الدفاع إلكترونياً ويتم ذلك من خلال تقديم الوظائف من خلالها، كما أن استعلام وظائف وزارة الدفاع 1443 يتم من خلالها، وقد تم الإعلان عن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين، كما أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتائج الدفعة الثانية، لذلك كثر البحث عن رابط tajnidreg.mod.gov.sa للاستعلام عن النتيجة، وفي الفقرة التالية سوف نقوم بتوضيح طريقة الاستعلام عن النتيجة، كما سوف نترك لكم الرابط الخاص بالنتيجة.

رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع

يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي سوف نذكرها فيما يلي:

أولاً عليك الدخول على رابط بوابة التجنيد 1443 tajnidreg.mod.gov.sa.

أدخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

النقر على أيقونة “استعلام”.

جندي. جندي أول. عريف. وكيل رقيب. رقيب.

الرتب العسكرية (السابقة).بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع 1443

كانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التجنيد الموحد رجال ونساء على رتبة جندي حتى رقيب، وقد وضعت شروط وضوابط فيمن يرغب في التسجيل على هذه الوظائف، ويتم الالتحاق في جميع أفرع القوات المسلحة، واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية، كما اشترطت ألا يكون قد تم فصله قبل ذلك من أي وظيفة عسكرية، وألا يكون متزوج من غير سعودية مع توافر كافة الشهادات العلمية المطلوبة، وإلى غير ذلك من الشروط وتم الإعلان اليوم عن المقبولين، وجاء الاختيار بناءً على هذه الشروط وبشفافية كبيرة.