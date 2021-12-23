كيفية شراء لوحات السيارة إلكترونيا عن طريق أبشر

كيفية شراء لوحات السيارة إلكترونيا هي احد الخدمات الجديدة التي تنضم لقائمة بوابة ابشر للخدمات الإلكترونية، حيث أعلنت هيئة المرور في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تحويل واحد من أهم خدمتها إلى الطريقة الإلكترونية وهي شراء رقم لوحة السيارة بصورة إلكترونية، كما أوضح المرور السعودي انه يمكن الدخول في المزاد على الشراء بصورة إلكترونية تمامًا دون الحاجة للتوجه إلى أي مقر حكومي كي يتم تسجيلك في المزاد بشكل رسمي كل ما عليك تسجيل الدخول إلي بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ويتم حجز رقم لوحة السيارة إلكترونياً برقم اللوحة من خلال بوابة الوزارة التي تختارها انت ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم كافة الخطوات المطلوبة لكي تتم عمليه شراء اللوحات بطريقة سليمة من خلال نظام ابشر.

كيفية شراء لوحات السيارة عبر بوابة ابشر

وفي إطار المحافظة على أمان وسلامة المواطنين وسعي الحكومة السعودية لتقديم كافة الخدمات بشكل إلكتروني للتسهيل علي المواطنين بشكل مستمر وأيضا تقوم بنشر ثقافة اتباع الحيطة والحذر في ظل الأوضاع ألراهنيه، ويكون تجديد لوحة السيارة في المملكة العربية الذي أعلنت عنه أدارة المرور السعودي من خلال الالتزام بالخطة المرورية التي تم وضعها حتى تدخل السيارات إلى مهرجان ميدل بيست الذي يعتبر واحد من أهم فعاليات موسم الرياض الذي يستمر فعلياته إلى الآن.

وأكدت وزارة الداخلية في المملكة علي إمكانية تغير لوحة السيارة إلكترونياً برقم اللوحة الجديد، ويمكن من خلال منصة ابشر الإلكترونية القيام بعدده خدمات مرورية اخري مثل تجديد استمارة السيارة وأيضا نقل ملكية السيارة عبر بوابة ابشر وأيضا الاطلاع علي ترخيص السيارة وغيرها من الخدمات المرورية الهامة الأخري، أما بخصوص تغيير رقم لوحة السيارة إلكترونياً برقم جديد وأيضا كيفية الاستعلام عن هل الرقم الذي تريده متاح أم لا يكون عبر بوابة أبشر باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على بوابة أبشر.

ومن القائمة الرئيسية قمم باختيار “خدماتي”.

قم بالدخول على خدمات المرور.

ستجد الخدمة الجديدة وهي “خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني”.

سيظهر أمامك ألواح السيارات الرسمية التابعة للمرور قم باختيار نوع اللوحات المناسب لك.

سيقدم لك الموقع اللوحات المتاحة للدخول في المزاد قم باختيار اللوحات التي تريد المزايدة عليها.

الجدير بذكر أن بوابة أبشر المرور موقع تابع لوزارة الداخلية السعودية ويضم عدد كبير من الخدمات التي تهم جميع المواطنين سواء مقيم أو مواطن سعودي والتي سبق وان تحدثنا عنها في مقالات سابقة مثل طريقة نقل ملكية السيارة كما تم أعلامك بشروط نقل ملكية السيارة في نفس المقال أيضا.