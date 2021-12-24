رسمي طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2021 Officially من موقعها الأساسي وما هي مواقع الشحن

يبحث الكثير من الناس عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل، بعد الشهرة الواسعة التي أحدثتها لعبه ببجي موبايل قام الكثير من اللاعبين بالبحث عن طرق لشحن شدات اللعبة وهذا للحصول على جوائز وأدوات كثيرة تستخدم أثناء اللعب، ويمكن من خلالها أيضاً الارتقاء إلى مستوى عالي في اللعبة، ومن المعروف أن اللعبة أصبحت من أكثر الألعاب انتشاراً في العالم والوطن العربي بالأخص، ويلعبها أعداد هائلة من الشباب والأطفال.

مواقع شحن شدات ببجي موبايل

يوجد الكثير من المواقع الإلكترونية العالمية التي من خلالها يمكن شحن شدات ببجي موبايل، ولكن تم ايجاد مواقع قليلة قامت بتوفير الشحن مجاني، ويسرع اللاعب الآن للحصول على vc لكل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، والذي من خلاله يمكن للاعب شراء أي شيء يحتاجه في اللعبة، وذلك ليفوز في اللعبة، ويتمكن من خلاله اللاعب شراء السكنات والملابس والأدوات المستخدمة في اللعب.

ويتوافر الشراء من خلال شركات المحمول أيضاً، وذلك من خلال خدمات كاش للشحن ومن خلال دفع أونلاين، وأيضاً من خلال حساب بنكي أو بطاقة ائتمانية، كما يوجد في عدة مواقع مثل: Seagm ومواقع أخرى، ويوجد موقع رسمي لشحن شدات ببجي وهو Midasbuy .

يتم الدخول لموقع لعبة ببجي الرسمي.

قم بتسجيل الدخول للموقع من خلال الحساب الخاص باللعبة أو من خلال بطاقة الهوية بحساب الموقع.

قم بتحديد الدولة التي تقيم فيها، وتحديد اللغة التي تتعامل بها، ويتم تحديد عملة بلدك، ويتم كتابة رقم الهاتف الخاص بك ليصل عليه رسالة تأكيد لعملية الشحن.

قم بتحديد الطريقة التي تريد الدفع بها، سواء كانت عن طريق حافظة النقود أو الحساب البنكي الخاص بك أو من خلال بطاقة بنكية، أو من خلال خدمات كاش للهاتف، ويجب التأكد من وجود المبلغ المحدد للشحن.

يتم كتابة رقم البطاقة الخاص بك وكتابة رقم id الخاص بالبطاقة

قم بتحديد عدد الشدات التي تريد الحصول عليها وشراؤها، وبعدها قم بالضغط على زر موافق أو تأكيد.

بعدها قم بتسجيل كود اللعبة الخاص بك، أو عن طريق كتابة الid الخاص بحسابك في اللعبة، وبعدها قم بالضغط على زر التأكيد.

قم بالدخول للعبة والتأكد من وصول الشدات وقم بشراء ما ترغب به.

طريقة شحن شدات ببجي