نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد رابط وطريقة التسجيل واهم الخدمات التي يوفرها

نظام فارس للخدمة الذاتية هو جزء من موقع نظام فارس للموارد البشرية وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمديرين أو المعلمين والمعلمات الاستفادة منها بكل سهولة سواء من خلال الهواتف الذكية المحمولة أو جهاز الحاسوب الشخصي الخاص بهم، حيث يساعد المعلمين في أخذ الموافقة على أي طلب خاص بهم من المديرين بشكل إلكتروني بسيط يغني عن الروتين الورقي القديم والمعقد.

الجدير بالذكر أنه في الأيام القليلة الماضية تصدر نظام فارس الخدمة الذاتية عملية البحث على محرك البحث Google في المملكة العربية السعودية حيث يبحث العديد من موظفي وزارة التعليم السعودية عن طريقة لتسجيل وتفعيل الحسابات بنظام فارس حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات النظام، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على خطوات التسجيل في موقع نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

يعد نظام فارس للخدمة الذاتية من أكبر المواقع الإلكترونية التابع لوزارة التعليم في المملكة، ويرجع ذلك لأهمية الخدمات التي يقدمها لموظفي وزارة التربية والتعليم.

خطوات وطريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية:

يجب أولا الدخول على هذا الرابط sshr.moe.gov.sa وهو الرابط الرسمي لموقع نظام فارس الخدمة الذاتية وذلك للتسجيل به. بعد ذلك يقوم المعلم باختيار أيقونة التسجيل والضغط عليها. بعد ذلك سوف تجد مجموعة من الخانات الفارغة التي يجب كتابة كل المعلومات المطلوبة مثل كتابة رقم السجل المدني الخاصص بالمعلم ورقم الجوال الشخصي وأهم شيء هو كتابة رقم الحساب البنكي الخاص به وأخيرا يجب كتابة البريد الإلكتروني. بعد التأكد من جميع البيانات قم بالضغط على أيقونة تنفيذ. سوف يرسل إليك نظام فارس رسالة تأكيد إلى البريد الإلكتروني والتي تحتوي على بيانات تسجيل الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور وكذلك رابط مباشر لتسجيل الدخول على نظام فارس. هنا يجب الضغط على رابط تسجيل الدخول للاستفادة من خدمات فارس كما يمكن تغيير كلمة المرور الخاصة بك.

يوفر نظام فارس مجموعة متنوعة من الخدمات التي سوف تساعد جميع العاملين بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ومن أهم هذه الخدمات هي: