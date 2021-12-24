رقم اتصال الدعم السكني المجاني الموحد.. طرق التواصل مع برنامج سكني

رقم اتصال الدعم السكني، حيث يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن رقم الدعم السكني المجاني الموحد، الذي توفره وزارة الإسكان من أجل التواصل المستمر مع خدمة العملاء، حيث يتم العمل علي استقبال جميع استفسارات وشكاوى المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم السكني بجميع أنحاء المملكة وذلك طوال جميع أيام الأسبوع، ويعتبر الإسكان التنموي من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان بالسعودية من أجل العمل علي توفير وحدات سكنية مميزة لجميع الأسر التي تندرج تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذين لديهم حساب مسجل في بوابة الدعم السكني، وسوف نوضح لكم رقم اتصال الدعم السكني وطرق التواصل.

شروط دعم الإسكان التنموي

وزارة الإسكان السعودية قد حددت عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر حتي يتم التقديم في برنامج سكني، وجاءت الشروط الخاصة بالدعم كالتالي:

يجب ألا يكون بحوزة الأسرة أي وحدة سكنية أو أي عقار مملوك وليس لديهم القدرة علي شراء وحدة سكنية.

يجب أن يكون المتقدم للتقديم في الدعم حاملًا للجنسية السعودية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم رب أسرة حتى يتم القبول من بين المستحقين للحصول على الدعم السكني.

العمر الخاص بالتقديم يجب ألا يقل عن 25 سنة.

يتطلب التسجيل عدم الاستفادة من أي برنامج سكني تقدمه الحكومة السعودية من خلال برامج سكنية أخري.

رقم اتصال الدعم السكني الموحد

يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية التواصل مع خدمة عملاء الدعم السكني المجاني الموحد، عبر القيام بالاتصال على الرقم التالي وهو: 199090، حيث يمكن أن يتم تقديم الاستفسارات أو الشكاوى المرتبطة بالدعم السكني والذي تقدمه الوزارة للمواطنين الأكثر استحقاقاً، وبإمكان المستفيد أن يقوم بالتواصل خلال ساعات اليوم بشكل مجاني بدون تحصيل رسوم.

طرق للتواصل مع برنامج سكني

وزارة الإسكان بالسعودية توفر عدة وسائل من اجل التواصل مع برنامج سكني، ومن بين هذه الطرق ما يلي: