الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية 1443 وخطوات التسجيل

الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية وفرت على المواطنين المستفيدين من الدعم السكني وقت ومجهود كانوا يبذلونه في السابق نظرًا لزيارة المقرات الحكومية السعودية للتعرف على طريقة التسجيل في الإسكان ومعرفة الرد على الطلب أيضًا، ولكن قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتقديم خدمات إلكترونية للتسهيل عليهم من بينها الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية ووفرت رقم الدعم السكني المجاني الموحد لمزيد من المعلومات، وسوف نوفر لكم رابط وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية للتعرف على كافة تفاصيل الدعم منها شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق 1443.

الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية

من خلال موقع سكني يمكن الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية ولكن ينبغي الالتزام بالخطوات المطلوبة لذلك، وهي تأتي متمثلة في الخطوات التالية:

زيارة بوابة منصة سكني الإلكترونية (sakani.sa).

قم بالدخول إلى المنتج السكني الذي ترغب بالحصول عليه.

تسجيل الدخول بحسابك المسبق عن طريق رقم الهوية الوطنية.

ستتعرف على كافة التفاصيل عن طريق الملف الشخصي الخاص بك ومنها استحقاق سكني، كما يمكنك استخدام حاسبة الدعم السكني.

آلية التسجيل في الإسكان التنموي وسكني

وإن لم تكن مسجلًا بالفعل في وزارة الإسكان يمكنك تسجيل طلب جديد ما دام أن الحكومة السعودية وفرت استقبال طلبات جديدة، وتتم خطوات التسجيل في الإسكان من خلال الخطوات الآتية:

زيارة منصة سكني الإلكترونية.

ثم تسجيل المعلومات المطلوبة بعد النقر على خيار تسجيل.

المعلومات هي تاريخ ميلاد المواطن السعودي ورقم الهوية الوطنية.

إدخال رقم الجوال الشخصي، والنقر على خيار تسجيل.

ثم الدخول إلى المنتجات السكنية المتوفرة، والاطلاع على الشروط والأحكام المتوفرة.

النقر على خيار قدم طلبك الآن، وأجب عن كافة الأسئلة المطلوبة من خلال الموقع، وأدخل جميع المعلومات من أجل التأكد من الاستحقاق.

بعد الانتهاء والنقر على تسجيل ستظهر لك رسالة تؤكد أن التسجيل قد تم بنجاح من خلال الموقع.

ويمكن المتابعة من خلال الموقع للتعرف على جميع التفاصيل والمعلومات التي تخص الإسكان التنموي والدعم السكني المقدم من الحكومة، وأيضًا هل تم الرد على الطلب بالموافقة أم لا.