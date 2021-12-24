تعرف على الطريقة التى تزيد من مدة الفيديوهات الى 30 ثانية على تطبيق الواتساب

مقالتنا اليوم سوف تتحدث عن تطبيق الواتساب ، حيث أن تطبيق الواتساب يعد من أحدث التطبيقات المتواجدة في عصرنا هذا حيث انه يحتوى على العديد من المميزات والخصائص المتعددة وانة من اهم واكثر الاشياء التى شغلت أذهان جميع المستخدمين ويبحثون عنها باستمرار ، من المميزات الحديثة التي أطلقها لنا تطبيق الواتساب هى أنه يمكن للمستخدم زيادة مدة الفيديوهات فى حالات الواتساب الخاصة بهم ولكنهم يتعرضون لمشكلة رفض رفع الفيديوهات التى قد تزيد مدتها الى 30 ثانية ، فمن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نوضح لكافة متابعينا الكرام الطريقة السهلة التى من خلالها يقوم المستخدم برفع مدة الفيديوهات الخاصة به على حالات الواتساب .

تعرف على تطبيق واتساب و التقسيم السريع

أهم التطبيقات الحديثة التى من خلالها يتم رفع الفيديو على الحالة الخاصة بك الى 30 ثانية والتى من خلالها يتم انقسام الفيديو بصورة تلقائية على تطبيق الواتساب ويتم رفعة وذلك باتباع الخطوات التالية :

اولا: قم بتحميل هذا التطبيق على الهاتف الخاص بك ثم قم بتثبيته .

ثانيا: اختار الفيديو الذى تريد تحميلة على الحالة الخاصة بك .

ثالثا : قم بالنقر على كلمة مشاركة ثم اضغط على هذا التطبيق .

رابعا : بشكل تلقائى يقوم التطبيق بتقسيم الفيديو الخاص بك .

خامسا : قم بالضغط على كلمة ارسال على تطبيق الواتساب .

سادسا : سوف يتم رفع الفيديو على الحالة الخاصة بك .

تعرف كيف تحمل فيديو طويل على حالة الخاصة بك على تطبيق الواتساب

يعتبر أيضا هذا التطبيق من اكثر التطبيقات التى سوف تساعدك على زيادة مدة الفيديو الى 30 ثانية على حالة الواتساب الخاصة بك ، كما انة أيضا يقوم بتقسيم الفيديو ومن اهم مميزات هذا التطبيق انة لا يسمح بظهور أى الإعلانات الدعائية ولكى تستخدم هذا التطبيق عليك اتباع الخطوات التالية :