كيفية تثبيت جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد 2022 المنتظرة من Grand Theft Auto V 5

تثبيت جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد ، هي إحدى ألعاب الأكشن والمغامرات تعمل بنظام ثلاثية الأبعاد والذي تم إصدارها رسميا في عام 2013 وذلك بعد عدة إصدارات تم الإعلان عنها منذ عام 2001 كأول إصدارات لعبة Grand Theft Auto: Vice city. كما كانت جميع هذه الإصدارات تعمل على الكمبيوتر والبلاي ستيشن. كما تعمل Grand Theft Auto V 5 على البلاي ستيشن 4 بدقة كبيرة. وفي الآونة الأخيرة تم نزولها على الجوالات الأندرويد. ولكن ليس على جوجل بلاي مثل إصدارات سان أندرياس وفايس سيتي وليبرتي سيتي ستوريز كذلك تشينا تاور وثفت أوتو3. حيث أن سان أندرياس هي أقرب نسخة من V5. كما أن مساحة لعبة سان أندرياس وV5 تعدى الــ 60 جيجا بايت وذلك على الكمبيوتر ولكن تختلف تلك المساحة في إصدارات أندرويد. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض كيفية الحصول على Grand Theft Auto V 5 بشكل رسمي. كما سنعرض متطلبات اللعبة لتشغيلها على الجوال وذلك من خلال الأتي.

تثبيت جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد رسميا 2022

هناك الكثير من المواقع تقوم بتعديلات لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وتقوم بتنزيلها مرة أخرى على أنها Grand Theft Auto V 5 ولكن هذا ليس صحيحا. ونحن نحذر من تلك المواقع التي تقوم بسرقة بيانات المستخدمين الذين يرغبون في تثبيت اللعبة الشهيرةز حيث يعتبر هذا الإصدار من اللعبة الشهيرة هو أقوى إصدار على الإطلاق. كما يبحث الكثير لتثبيته علي الجوالات. كما ننوه أن هذا الإصدار ليس متواجد على منصة جوجل بلاي. بل يتم تثبيته من خلال الخطوات التالية بشكل رسمي وأمن للجوال. ويجب ملاحظة إذا كنت ترغب في الحصول على نفس دقة اللعبة وتصميمها فيجب تثبيت إصدار سان اندرياس من جوجل بلاي.

أولا من خلال محرك بحث جوجل يجب الدخول علي موقع لعبة GTA V للاندرويد الرسمي.

الرسمي. كما يجب تسجيل الدخول بالبريد الإلكترونى. ثم البحث عن جراند ثفت أوتو 5 داخل الموقع.

داخل الموقع. ثم النقر على اللعبة الشهيرة ودفع قيمتها والتي يصل سعرها إلى 35 ريال سعودي. وذلك يتم الدفع الآمن من خلال بطاقات الائتمان الإلكترونية التي تعمل على مواقع الألعاب.

بعد عملية الدفع ونجاحها. سيتم دخولك إلى صفحة تثبيت جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد كما يجب النقر على GTA V APK.

شروط ومتطلبات تشغيل Grand Theft Auto V 5 للجوالات

لعبة GTA V للاندرويد تتمتع بمميزات عديدة من تصميم خيالي وسيارات وشكل أشخاص يعتبر شكل حقيقي. كما تعتبر تثبيت جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد هي نفسها إدار سان أندرياس مع تغييرات طفيفة بين الإصدارين. وكما ذكرنا أن V5 متواجدة فقط عن طريق روك ستار جيم الموقع الرسمي لهم وليس جوجل بلاي مثل باقي الإصدارات. كما تتطلب V5 نفس متطلبات سان أندرياس للاندرويد فهي كالتالي.

أولا يجب أن يحتوي الجوال 4.5 جيجا بايت. وذلك مثل سان أندرياس التي تحتاج 5 جيجا بايت.

كما يجب أن تكون الذاكرة العشوائية تصل إلي 6 جيجا رام لسرعة اللعبة.

يجب على أن يكون الجوال بمعالج قوي ويفضل من سلسة سناب دراجون 885G أو ما يعادل هذه الفئة من المعالجات الأخرى.

كما يجب لتشغيل جراند ثفت أوتو 5 أن يكون معالج الرسوميات قويا حيث أنها أقوى من سان اندرياس.

أن يكون معالج الرسوميات قويا حيث أنها أقوى من سان اندرياس. نظام اندرويد 11 ونظام اندرويد 12 القادم هما قادرين علي تشغيلها بنجاح.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد 2022 من الموقع الرسمي للعبة الشهيرة. كما أستعرضنا أيضا شروط تشغيل Grand Theft Auto V 5 علي الجوالات. نتمنى لكم الحصول على اللعبة بشكل سهل. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.