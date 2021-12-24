شروط التقديم على وظائف السجون رتبة جندي 1443 كم مدة دورة السجون الراتب وطبيعة العمل

شروط التقديم على وظائف السجون رتبة جندي 1443 للرجال، وكم مدة دورة التدريب بوظيفة جندي بقطاع السجون وسلم الرواتب وطبيعة العمل الذي سيتم تكليف المقبولين بأدائه، حيث نشرت المديرية العامة للسجون على صفحتها الرسمية على تونير عن فتح باب القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية برتبة جندي “رجال” ويتم التسجيل والتقديم من خلال رابط موقع بوابة وزارة الداخلية “أبشر – توظيف https://jobs.sa”، كما حدد الإعلان عن التقديم والتسجيل في وظائف السجون موعد افتح باب التسجيل، وميعاد انتهاء التقديم على تلك الوظائف.

شروط التقديم على وظائف السجون رتبة جندي 1443

يبدأ التقديم على رابط موقع بوابة وزارة الداخلية “أبشر – توظيف https://jobs.sa” وذلك يوم الأحد 22 جماد أول 1443، الموافق 26 ديسمبر 2021.

يستمر التقديم حتى موعد غايته يوم الخميس 26 جماد الأول 1443 الموافق 30 ديسمبر 2021.

التقديم يتم إلكترونيا على رابط بوابة منصة jobs.sa أبشر للتوظيف.

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المديرية العامة للسجون The General Directorate of Prisons للاستفسارات: [email protected] 920005999

موعد التقديم على وظائف السجون على رتبة جندي “رجال”

كم مدة دورة السجون وسلم راتب رتبة جندي رجال 1443/2021

وتجدر الإشارة إلى أنه فور الإعلان عن فتح باب التسجيل والتقدين غلى وظائف السجون جاء التساؤل الهام وهم كم مدة دورة السجون، وذلك لمن سيتم قبولهم في تلك الوظائف، وكذلك عن سلم رواتب وظائف قطاع السجون بدأ من رتبة جندي،وما هي طبيعة عمل من سيلتحق بوظائف السجون، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنجيب على جميع هذه التساؤلات.

وظائف قطاع السجون “كم مدة دورة السجون”

مة دورة السجون تخضع للقطاع التي سيتم الالتحاق به، وتتراوح مدة دورة السجون في حدود 6 أشهر، حيث يخضع المقبولين في تلك الوظائف في دورات تدريبية تؤهلهم للقيام بالأعمال التي سيتم تكليفهم بها على وجه صحيح، وذلك من خلال تدريب عملي على المهام الوظيفية المطلوبة منهم.

ماهو راتب جندي السجون “سلم رواتب المديرية العامة للسجون”

راتب جندي السجون بمتوسط 7840 ريال، وبيان الراتب تفصيلاً بالبدلات والإعاشة كالتالي:

الراتب الاساسي: 3220 ريال سعودي

3220 ريال سعودي بدل انتقالات: 500 ريال.

500 ريال. الاعاشة: 500 ريال.

500 ريال. بدل مخاطر: 600 ريال.

600 ريال. فني سجون: 750 ريال.

750 ريال. بدل ارهاب: 805 ريال.

805 ريال. طبيعة العمل: 805 ريال.

805 ريال. مرابطة: 805 ريال.

805 ريال. المجموع: 8130 ريال.

8130 ريال. الخصم التقاعدي: 9% أي ما يعادل 289,80 ريال.

9% أي ما يعادل 289,80 ريال. صافي الراتب الذي تتقاضه الجندي شهريا بغد الخصم التقاعدي: 7840.20 ريال.

القيام بحماية مرافق السجون. توفير الأمن بقطاع السجون أثناء الاجتفالات والمناسبات والاجتماعات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة. تنفيذ الإجراءات الأمنية لتنظيم الدخول والخروج من وإلى القطاع. مناوبات وحراسات ودوريات حسب التعليمات الأمنية. تنظيم دخول وخروج وسائل النقل داخل منشآت القطاع وفق الإجراءات الأمنية والتعليمات. تمام سلامة أمن الأسلحة والذخيرة. مرافقة المتهمين للمحاكم والجهات الأمنية. تنظيم دخول وخروج العاملين والزائرين والمراجعين.

طبيعة العمل في السجون لوظيفة ورتبة جندي