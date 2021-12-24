dari iraq أسماء المشمولين بقطع الأراضي “استمارة مبادرة داري” الوجبة الأولي الثانية الثالثة 2021

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عمر شويل - جدة أسماء المشمولين بقطع الأراضي في استمارة مبادرة داري dari iraq الوجبة الأولي والثانية والثالثة 2021 والاستعلام على رابط معرفة حالة طلب الاستمارة يرجى تأكيد رقم الهاتف المرتبط بالاستمارة، والتي تعتبر كبرى مبادرات توزيع الأراضي بجميع المحافظات العراقية، حيث تسعى المبادرة تمكين المواطنين من بناء مسكن ملائم، ويجب الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” كان قد أعلن في جلسة المجلس المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 ديسمبر 2021 عن المحافظات الجاري تدقيقها، وأنه سيتم القيام بإبلاغ المستحقين من المواطنين بموعد المقابلة عن طريق الرسائل النصية على هواتفهم الجوالة، وذلك حسب نظام النقاط، وعلى من يتم إبلاغه إكمال عملية تدقيق الاستمارات في مراكز الأفضية، حيث يتم ذلك من خلال دفعات يومية.

dari iraq تصريحات مجلس الوزراء حول المشمولين بقطع الأراضي باستمارة مبادرة داري

???? بدأت عملية تجهيز السندات، وذلك للأراضي التي سيتم توزعها على المواطنين ضمن مبادرة داري السكنية.

???? سيتم توزيع ومنح عدد 84 ألف سند أولي لمن تقدموا بالتسجيل على رابط موقع مبادرة داري الإلكتروني، وهم من تمكنوا من الحصول على أعلى النقاط.

???? صرح المجلس بأنه قد أوفى بتعهداته بخصوص توزيع الأراضي.

وتجدر الإشارة إلى قيام المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بتقديم الشكر لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وكذلك تقديم الشكر لجميع الجهات المساندة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء لإنجازهم هذا العمل.

مبادرة داري تعلن أسماء المحافظات الجاري تدقيقها

الأنبار.

بابل.

بغداد.

ديالى.

القادسية.

ذي قار.

صلاح الدين.

كركوك.

كربلاء.

المثنى.

ميسان.

النجف الأشرف.

نينوى،.

واسط.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مبادرة داري قد صرح بأنه على الذين قاموا باستلام الرسالة نصية الخاصة بقبولهم كمشمولين باستحقاق قطع الأراضي، عليهم القيام التدقيق، أما من تأخر في المراجعة عليه سرعة مراجعة البلدية المذكورة في الرسالة النصية، وإلا يسقط حقه في التقديم ويعتبر لاغياً.

نظام النقاط العادل بمبادرة داري dari iraq واستكمال التدقيق والمراجعة

ومن الجدير بالذكر أنه في حال كان المتقدم ذوي الشهداء أو من لدية إعاقة، يجب علية تقديم ما يثبت ذلك، وكذلك عليه تقديم جميع المستمسكات الثبوتية الأصلية، وسنتابع معكم جميع ما يصدر من تصريحات وما يُستجد من أخبار بخصوص مبادرة داري لتوزيع الأراضي، كما يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات في حال كان لديكم أي تساؤلات أو استفسارات.