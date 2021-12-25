رابط نتائج قبول قوات الأمن الخاصة 1443 القبول المبدئي رتبة جندي لحملة الكفاءة فأعلى jobs.sa

نتائج قبول قوات الأمن الخاصة 1443 من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت قوات الأمن الخاصة أسماء المقبولين بقوات الأمن الخاصة 1443، وذلك على رتبة جندي لحملة الكفاءة فأعلى، للعمل في إدارات ووحدات القوات الخاصة للأمن، وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة سابقاً، وجدير بالذكر أن هذا القبول هو قبول مبدئي يستلزم بعض الإجراءات الأخرى لاستكمال الإجراءات.

ووجب هنا أن نشدد على من تم اختياره وترشيحه مبدئياً، ضرورة تجهيز كافة الأوراق والمستندات الثبوتية اللازمة للمطابقة، والحضور في المواعيد المحددة لإنهاء واستكمال الإجراءات، ومن يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد يعرض نفسه للاستبعاد، ويتم الاستعلام عن النتائج عبر رابط استعلام قوات الأمن الخاصة jobs.sa، لذلك سنقوم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، بترك الرابط الخاص بالاستعلام مع طريقة وآلية الاستعلام، وكذلك المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

نتائج قبول قوات الأمن الخاصة

أعلنت قوات الأمن الخاصة اليوم عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين على رتبة جندي من حملة الكفاءة فأعلى، لذلك يجب عليهم تجهيز الأوراق والحضور في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة عند استكمال الإجراءات.

المسميات الوظيفية

((جندي أمن، فني موسيقى، لحام، سباك، حداد، نجار، دهان، سمكري سيارات، دهان سيارات، بناء، حلاق، خياط، عامل نظافة وسائل بوليسية K9)).

يجب الحضور في الموعد المحدد حتى لا تتعرض للاستبعاد.

الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة عند استكمال الإجراءات.

إحضار كافة المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة.

حلاقة شعر الرأس رقم 3.

الحضور بالزي الرياضي المطلوب ما عدا الجزمة الرياضية حتى تتمكن اللجنة من قياس الطول بشكل دقيق.

الحضور الساعة السادسة صباحاً أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن بطريق القصيم مدينة الرياض.

ممنوع الدخول بالجوال لمقر قوات الأمن.

إجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا قبل الحضور أمام اللجنة ب72 ساعة على أن تكون النتيجة سلبية وتقديم ما يفيد ذلك.

إحضار نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة وتكون مصدق عليها من الجهة التي أصدرتها.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة وتكون سارية.

صورة من دفتر العائلة لوالد المتقدم على أن يذكر به اسم الأم.

إحضار عدد 6 صور حديثة مقاس 6*4 مكشوف الرأس.

نسخة من استمارة التقديم الإلكترونية على أن يكون محدد بها الوقت.

أسماء المقبولين بقوات الأمن الخاصة وأهم التعليماتالمستندات المطلوب تجهيزها وإحضارهارابط نتائج قبول قوات الأمن الخاصة

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف قوات الأمن الخاصة إلكترونياً، وذلك عن طريق الدخول على رابط أبشر للتوظيف jobs.sa، ثم الدخول على نتائج قبول قوات الأمن الخاصة، وتدوين كافة البيانات المطلوبة وفي النهاية النقر على أيقونة “استعلام”.