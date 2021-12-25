الآن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا الدور الثاني 2021 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا منذ قليل عن نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2021، حيث بلغت نسبة النجاح 54.17%، وذلك من إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الاعدادية في ليبيا والذين يبلغ عددهم نحو 37597 طالب وطالبه، وبلغ عدد الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني نحو 20367 طالب وطالبه، وبلغ عدد الطلاب الذين استطاعوا الحصول على تقدير ممتاز نحو 366 طالب وطالبه.

رابط نتيجة الاعدادية ليبيا دور ثاني2021 برقم الجلوس:-

يمكن الآن للطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية الليبية والذين حضروا امتحانات الدور الثاني والبالغ عددهم نحو 37597 طالب وطالبه، الحصول على النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.

اختيار نتائج الطلاب في الأسفل.

تظهر نافذة جديدة يتم بداخلها إدخال رقم الجلوس أو رقم القيد ثم الضغط على زر عرض الدرجات.

جاء اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني ليبيا 2021، بعد أن تم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور أحمد أبو خزام وبحضور مدير المركز الوطني للامتحانات الاستاذ السيد أحمد مسعود، وذلك صباح اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في هذا الدور أكثر من نصف عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني، وقد استطاع عدد 366 طالب وطالبه الحصول على تقدير ممتاز، فيما استطاع عدد 4400 طالب وطالبه الحصول على تقدير جيد جداً، واستطاع عدد 10908 طالب وطالبه الحصول على تقدير جيد وعدد 4693 طالب وطالبه بتقدير مقبول، فيما بلغ عدد الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز هذا الدور نحو 17230 طالب وطالبه.

يذكر أن امتحانات الشهادة الاعدادية في ليبيا قد أجريت هذا العام في وسط اجراءات مشددة سواء أمنية نتيجة لما تشهده ليبيا من انفلات أمني وذلك منذ سقوط النظام السابق، كذلك فقد أجريت وسط اجراءات احترازية مشددة خوفاً على حياة الطلبة والطالبات من تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وتحاول الحكومة الليبية المنتخبة جاهدة إلى بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية وسط اجراء عملية مصالحة سياسية شاملة تضم كافة الفرقاء، مع اجراءات انتخابية خلال الفترة المقبلة.

ويسعد موقعنا المتميز أن يقدم أجمل التهاني والتبريكات لجميع الطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية في ليبيا.