دليل القبول للجامعات السودانية 2021-2022.. التقديم الالكتروني للجامعات السودانية عبر daleel.admission.gov.sd

يشهد دليل القبول للجامعات السودانية 2021-2022، عمليات بحث مكثفة حالياً في كافة ولايات السودان من قبل الكثير من الطلاب والطلبات وأولياء، حيث يرغب الجميع في السودان معرفة نتائج قبول الجامعات التي يترقبها الجميع على أحر من الجمر، حيث يتقدم الطلاب بشكل الكتروني عبر موقع وزارة التعليم العالي، وبعدها تبدأ عمليات الفحص لتلك الطلبات حتى يتم الإعلان عن دليل القبول للجامعات 2021-2021.

دليل قبول الجامعات السودانية 2021-2022

تعتبر نتائج قبول الجامعات السودانية من المواضيع التي تشغل بال كل الطلبة وأولياء الامور بالسودان، حيث تساعد كل الطلاب في ملئ استمارة التقديم الإلكتروني الخاصة بدخول الجامعات الحكومية السودانية، كما يوفر دليل القبول بالجامعات إمكانية اختيار الطلاب الكلية التي تتناسب معهم ومع المعدلات الخاصة بالقبول وأيضاً الأهلية الخاصة بقبول الطلاب في كافة الجامعات في كل أنحاء السودان.

موعد انطلاق التسجيل في الإدارة العامة للقبول

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية موعد التقديم في مؤسسات التعليم والكليات الحكومية والأهلية، والتي تبدأ بشكل رسمي يوم الخميس المقبل 16-12-2021 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 28-12-2021، ويظل باب التقديم 12 يوماً حتى يتمكن كل الطلاب التسجيل من كل مكان في ولايات السودان وخارجها، وكما ذكرنا من قبل فإن التسجيل سيكون رسمياً من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط تحميل القبول للجامعات السودانية 2021-2022

دليل القبول للجامعات السودانية يعتبر هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يتم معرفة نسب القبول بالجامعات والكليات السودانية، كما يتم التسجيل عليه أيضاً للراغبات، كما يتم دفع قيمة استمارة التسجيل الإلكترونية من أحدى الطرق الخاصة بالدعم الإلكتروني، وقيمة تلك الاستمارة 200 جنيه سوداني، ويتم التقديم في رابط القبول للجامعات السودانية كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان.

يتم كتابة كل البيانات المطلوبة من الطالب ومنها “رقم الجلوس، رقم الاستمارة، المساق، رقم الاستمارة، الولاية التي تم فيها الاختبارات، كتابة الرقم المكتوب في المربع.

الضغط على كلمة دخول.

كتابة رقم التليفون بشكل صحيح.

التأكد من الرغبات التي يتم تسجيلها.

الموافقة على الإقرار بصحة البيانات.

الضغط على طباعة الاستمارة.

الضغط على خروج بعد التأكد من إتمام كل الخطوات.

يعتبر التقديم الالكتروني للجامعات السودانية من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الطلاب في تلك الآونة وذلك لتقديم الأورواق اللازمة للالتحاق بالجامعات ويشترط تقديم استمارة الكترونية من موقع التقديم وتقديم باقي البيانات التي تخص الطالب لكي يتمكن من إتمام طلب الالتحاق الخاص به من خلال الموقع الالكتروني كما تم شرحه خلال السطور الماضية.