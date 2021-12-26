رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 للاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم ترقية “15,888”

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العليم في المملكة العربية السعودية اليوم، عن ترقيات عدد 15888 موظف وإداري من منتسبي وزارة التعليم، وسوف يتم الاستعلام عن أسماء من تم ترقيتهم من خلال رابط ترقيات وزارة التعليم 1443، رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 edu.moe.gov.sa، وهذه هي المرحلة الثانية من الترقيات حيث تم ترقية (16,984) موظف وإداري في المرحلة الأولى.

وجاء اليوم لتعلن وزارة التعليم عن ترقية (15888) في المرحلة الثانية، وبذلك يصل إجمالي من تم ترقيتهم في عام واحد 32 ألف موظف وإداري، ويعد هذا العدد هو أكبر عدد للترقيات التي قامت بها الوزارة على الإطلاق في عام واحد، ويتم الاستعلام عن أسماء من تم ترقيتهم إلكترونياً، من خلال رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1443، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نقدم لكم رابط نظام فارس 1443 وطريقة الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم.

رابط نظام فارس 1443

يتم الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم إلكترونياً من خلال نظام فارس وذلك بعد القيام ببعض الخطوات المهمة والضرورية، وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول على موقع نظام فارس الإلكتروني من متصفح جوجل.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

سوف يطلب منك الموقع إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم بطاقة الهوية والسجل المدني.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

النقر على أيقونة “استعلام نتائج الترقيات”.

نظام فارس الخدمة الذاتية

نظام فارس الخدمة الذاتية هو أحد فروع أنظمة فارس للموارد البشرية، وهو نظام يقدم العديد من الخدمات للموظفين، (معلمين – إداريين – مستخدمين – عامل)، ويتم عن طريق نظام فارس الاستعلام عن ترقيات الموظفين وغير ذلك من الخدمات الإدارية الأخرى.

رابط ترقيات وزارة التعليم 1443

أعلنت وزارة التعليم عن ترقية عدد 15888 موظف وإداري ومستخدم ومن هم على بند الأجور. وتحرص وزارة التعليم كل الحرص على تحفيز وتشجيع منتسبيها من المعلمين والإداريين والموظفين. لذلك قامت بالترقية للمرة الثانية في عام 2021. فقد تم ترقية عدد 16,984 موظف وإداري في المرحلة الأولى. لتأتي ترقيات المرحلة الثانية ويتم ترقية عدد 15,888 موظف وإداري ومستخدم.