عرض نتائج القبول الموازي الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني الذي بدأت البحث عليه منذ صباح يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة لكافة الطلاب والطالبات متضمنة قناة التعليم الحكومي الخاص لسنة 2021/2022، حيث ضمت النتائج قبول ما يقارب من 22 ألف طالب وطالبة من خريجي العام الماضي 2020/2021، ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الطلاب المقبولين القيام ببدء التسجيل من يوم الاثنين الموافق 27 كانون الأول 2021.

تنافس قناة التعليم الحكومي الصباحي الموازي على عدد كبير من مقاعد قد تصل إلي 28398 مقعد من طلاب وطالبات خريجي العامين الماضيين 2020/2021 وأيضا 2020/2019، وذلك من هم موافقين مع الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة، والتي جاء من أبرزها التالي:

أن لا ينخفض معدل درجات الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى للقبول ضمن المجموعات الطبية.

لا يحب أن يقل معدل درجات الطلاب المتقدمين على كليات الهندسة عن 4 درجات من درجات القبول.

يجب أن لا يقل درجات القبول في كليات العلوم عن 5 درجات من الحد الأدنى.

ينبغي أن لا يخفض درجات القبول عن 6 درجات من الحد الأدنى للقبول في باقي الكليات.

يمكنكم الآن بكل سهولة ويسر تسجيل الطلاب المقبولين في الجامعة من خلال إتباع الخطوات التالية:

بلغت نسبة نتائج المقبولين في كلية الطب في المحافظات العراقية كالتالي:

درجة القبول في جامعة كلية الطب في بمدينة كربلاء 98.35.

القبول في طب ديالي يحتاج أن يكون الطالب متفوق بعدد درجات أو يقل عن 98.50.

درجة القبول في كلية طب القادسية 98.33.

أكدت كلية طب جامعة بغداد عن درجات القبول والذي جاء لا يجب أن يقل عن 99%.

درجات القبول في طب الموصل 98.33.

حدد كلية الطب في تكريت درجات القبول 98.17.

معدل درجات القبول في كلية الطب لم دي سنة الكوفة 98.33.

درجة القبول في جامعة الكندي 98.8.

وصلنا لختام شرح وعرض نتائج القبول الموازي الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني.