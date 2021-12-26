رابط موقع نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية الاستعلام عن ترقيات المعلمين ومنتسبي وزارة التعليم

رابط موقع نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية للترقيات في إطار خطة وزارة التعليم السعودية عن النهوض بالعملية التعليمية بالمملكة، فقد أعلنت الوزارة أن البيانات الخاصة بالترقيات ستتم عملية التحديث لها تباعًا، وذلك عن طريق الرابط الجديد لنظام فارس الخدمة الذاتية sshr.moe.gov.sa، والهدف من ذلك هو تمكين منتسبي الوزارة المشمولين بالترقيات من الاستعلام عن الترقية الخاصة بهم، وذلك فور قيامهم بتحديث بيناتهم على نظام فارس، وتشهد وزارة التعليم السعودية أكبر حركة ترقيات في تاريخها، حيث سيتم الترقية لمنتسبي الوزارة على مرحلتين، هذا وقد أعلنت وزارة التعليم صبيحة يوم الأحد 26 ديسمبر عن تنفيذ المرحلة الأولى من حركة التركيات الكبرى، وشملت المرحلة الأولى ترقية عدد 15.888 من التابعين للوزارة من موظفي وموظفات الوزارة، وذلك للعاملين على سلم وظائف الإداريين والمستخدمين وبند الأجور في ديوان عام الوزارة، وكذلك العاملين في الإدارات التعليمية والملحقيات الثقافية.

رابط موقع نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية للترقيات تسجيل الدخول

وتجدر الإشارة إلى ما صرحت به وزارة التعليم السعودية، حيث صرحت بأنه سيتم إرسال رسائل نصية إلى منتسبي الوزارة الذين تم اعتماد قرار ترقيتهم، كما سيتم تفعيل ذلك أيضا على نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث أن نظام فارس يعتبر بمثابة نظام الخدمات الذاتية التي تعمل بها وزارة التعليم بالمملكة، وذلك بهدف القيام على خدمة الكوادر التعليمية من العاملين بمدارس المملكة، كما يعتبر نظام فارس للخدمة الذاتية من الأنظمة الإلكترونية التي تشتمل على العديد من الخدمات المُقدمة لمنتسبي وزارة التعليم، وتشمل تلك الخدمات المعلمين والإداريين وقائدي المدارس، حيث يتم ذلك عن طريق الموقع إلكترونيًا وبشكل مباشر.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية

وأهم الخدمات التي يشملها نظام فارس لمنتسبي وزارة التعليم بالمملكة السعودية هي كالتالي:

الاستعلام عن الرواتب.

تقديم طلبات الإجازة.

تميد الإجازات

إمكانية تقديم طلب البدلات.

طلب قطع الإجازة.

تعديل مدة الإجازة أو تمديدها.

طلبات التقاعد.

زيارة رابط نظام فارس الخدمة الذاتية .

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اختيار التفاصيل الخاصة بالترقية.

الاستعلام عن ترقيات المعلمين ومنتسبي وزارة التعليم على رابط موقع نظام فارسنظام فارس للخدمة الذاتية ترقيات وزارة التعليم السعودية

ويجب الإشارة هنا إلى أن وزارة التعليم السعودية قد اتخذت قرارها بترقية عدد 32.872 من العاملين بالوزارة خلال العام المالي الحالي 2021، وتُعد حركة الترقيات هذه غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، وذلك من حيث عدد من شملهم قرار الترقية، وقد تم اعتماد ترقية 15.888 من منسوبي الوزارة، وهذا استكمالا لما تم ترقيتهم في وقت سابق والبالغ عددهم 16.984 موظفاً وموظفة، وبذلك يكون إجمالي من تم ترقيتهم 32,872، وشملت الترقيات جميع الفئات العاملة بالوزارة من كوادر تعليمية وإداريين

ومن الجدير بالذكر ما صرح به مصدر مسؤول بوزارة التعليم، حيث صرح بأن تلك الترقيات التي تم تنفيذها الهدف منها رفع شأن منتسبي الوزارة، وتقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية، وهذه الترقيات تهدف أيضا إلى تحفيز منتسبي الوزارة ورفع كفاءة المنظومة التعليمية، وذلك من خلال دعم عماد تلك المنظومة وهو المُعلم، وأضاف المصدر المسؤول بأن عملية المفاضلة تمت بشفافية مُطلقة، وذلك طبقاً لضوابط ومعايير شفافة وعادلة.