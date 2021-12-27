قامت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن رابط ترقيات الوزارة ١٤٤٣، عبر النظام الإلكتروني الجديد فارس، بعد أن قامت مؤخرًا بالإعلان عن أنه تم ترقية خمسة عشر ألف معلم ومعلمة داخل المملكة، وأعلنت أيضًا عن وجود جزء ثاني للترقيات، وقد تم هذا من خلال المنصة الإلكترونية تويتر.

الاستعلام عن ترقيات وزارة التربية والتعليم السعودية 1443

قامت الوزارة بالإعلان مؤخرًا عن النظام الإلكتروني فارس، حيث أنه من أهم المنصات التي قد قدمتها الوزارة لكافة العاملين بها، فتوضح هذه المنصة مجموعة الإرشادات والتعليمات التي قامت بها الوزارة، لجميع العاملين، وكذلك تقدم هذه المنصة معلومات عن الوظائف المتاحة، وطرق التقديم، وقد أعلنت الوزارة أنه سوف يتم ترقية الجزء الثاني من المعلمين، مع بداية العام الميلادي الجديد.

خطوات الاستعلام عن ترقيات الوزارة:

يوجد العديد من الخطوات التي يجب أتباعها للحصول على كافة المعلومات الخاصة بالترقية، وهذه الخطوات هي:

يجب أولًا الدخول على منصة فارس الإلكترونية.

قم بكتابة اسم المستخدم الصحيح.

أكتب الرقم السري الخاص بالمستخدم، عند توفر حساب، وإذا لم يتوفر يجب إنشاء حساب جديد.

أضغط على أيقونة الخدمات الالكترونية، من مجموعة الأيقونات المتاحة أمامك.

يظهر أمامك خانات مختلفة يجب إدخال رقم الهوية الوطنية الصحيحة، مع كتابة كافة المعلومات المطلوبة.

قم بالضغط على خيار الاستعلام، وعندها سيظهر كافة الأسماء التي حصلت على ترقية.

ويمكن إدخال الاسم المراد البحث عنه في أيقونة البحث، حتى يتم الوصول إلية بسهولة.

المستفيدين من ترقيات الوزارة عبر نظام فارس الإلكتروني 1443:

قامت الوزارة بتوضيح من هم المستفيدين من الترقيات الحالية، ويتمثل مجموعة المستفيدين في: