نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلبات الدعم التكميلي تكافل إلكترونياً ورابط و موعد صرف الدعم التكميلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلبات الدعم التكميلي إلكترونياً هو من أهم الموضوعات التي تشغل فكر جميع المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية و هناك عددا من التساؤلات من المواطنين في الأردن و رواد مواقع السوشيال ميديا في الفترة الحالية و خاصة ً بعد قيام الحكومة الأردنية الهاشمية من الاستعداد لدفع الدفعة الثالثة من برامج الدعم الحكومي الذي تقدمة الحكومة الأردنية للمواطنين و المواطنات المتضررين من الأوضاع و الظروف الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة تداعيات فيروس كورونا و التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي و ليس فقط في المملكة الأردنية الهاشمية .

“تقديم طلبات الدعم التكميلي إلكترونياً”

من خلال هذا المقال سنتعرف سوياً عن مبادرة الدعم التكميلي تكافل 2021 و اهم المميزات التي يمكن للمواطنين و المواطنات في الأردن من الاستفادة بها من خلال هذه المبادرة فالدعم التكميلي تكافل 2021 هي مبادرة حكومية قامت المملكة الأردنية الهاشمية باعتمادها للعمل علي صرف مبالغ مالية لمساعدة الآسر المتضررة في الأردن نتيجة تداعيات أزمة انتشار و تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 ” و تدهور الاقتصاد عالميا و تأثر البلاد والمواطنين به . و أشار صندوق “همه وطن” و المسؤول عن مبادرة الدعم التكميلي تكافل 2020 إلي انه قد تم تحديد مبلغ يصل قيمته إلي 27 مليون دينار اردني في صندوق المعونة الوطنية للعمل علي مساعدة الأسر الأكثر تضرراً نتيجة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد،و قد أشارت المصادر المسؤولة في الحكومة الأردنية الهاشمية إلي انه يجب علي المواطنين و المواطنات في الأردن اتباع بعض الخطوات حتى يتمكن المواطن من “تقديم طلبات الدعم التكميلي إلكترونياً”و هي كالاتي :

الدخول إلي موقع مبادرة الدعم التكميلي تكافل 2021 من هنا .

الضغط علي تسجيل طلب جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة و التأكد من صحتها.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمستفيد من الدعم بشكل صحيح.

يجب علي المواطن الانتظار حتي يصل رد علي البريد الإلكتروني الخاص بك الذي قمت بتسجيله أو من خلال رسالة نصيه تصل علي الجوال .

موعد صرف الدعم التكميلي للدفعة الثالثة

في الفترة الحالية يتساءل المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية عن موعد صرف الدعم التكميلي تكافل الدفعة الثالثة و ذلك بعد ا قامت الجهات المسؤولة من الانتهاء من صرف الدفعة الثانية خلال الفترة الماضية و بحسب ما قامت بعض التقارير الرسمية بذكر أنه لم يتحدد إلي الآن موعد صرف الدفعة الثالثة من الدعم حتي الآن للأسر المتضررة والأشد احتياجاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وفي المملكة الأردنية الهاشمية وأشارت الجهات المسؤولة إلي انه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل موعد صرف الدعم فور الانتهاء من تجهيز المبالغ المالية المقرر صرفها وتجهيز أسماء المستفيدين والمستفيدات من الدفعة الثالثة من الدعم التكميلي تكافل..

الرابط الخاص بتقديم طلبات الدعم

قامت الحكومة الأردنية الهاشمية بتخصيص رابط محدد للاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 2021 وكذلك لمعرفة كافة التفاصيل و خطوات تقديم الطلب للحصول علي الدعم ويمكن الآن لجميع المواطنين والمواطنات في المملكة الأردنية الهاشمية من تقديم طلب الدعم و الاستعلام عن مواعيد دفعات تكافل 2021 وذلك من خلال الرابط التالي بشكل مباشر.

موقع صندوق المعونة الوطنية

من المعروف أن الدعم التكميلي من أهم برامج المساعدات في المملكة الأردنية الهاشمية وخاصةً بعد تفشي انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” في الأردن وجميع بلدان العالم مما اثر علي الاقتصاد العالمي بالكامل وقد سبب هذا أزمة كبيرة علي دخل المواطنين في الأردن وفي جميع الدول، لذا قد قام صندوق المعونة الوطنية من صرف الدعم للأسر المستحقة، لذا يبحث المواطنون في الأردن في هذه الفترة عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي بعد أن كشفت المؤسسة العامة للضمان عن بدء فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي للمواطنين و الذين تخطي أعمارهم 16 عاماً و قد وفرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رابط خاص بها للعمل علي الوقت و الجهد علي المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية من هنا، وأوضح الناطق الإعلامي ناجح صوالحه أن الصندوق قد قام بوضع 75 مؤشراً لقياس مدة احقيه الأسر المستفيدة من الدعم مبيناً أن من أبرز هذه المؤشرات ألا تكون الأسر مستفيدة من أي نوع من المعونات التي تصرف من خلال الصندوق باستثناء فئات ذوى الاحتياجات الخاصة و الحالات الإنسانية وأسر العاجزين مادياً وبهذا فقد قدمنا لكم طريقة تقديم طلبات الدعم التكميلي تكافل إلكترونياً والخطوات التي يتمكن من خلالها المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية من اتباعها للحصول علي الدعم التكميل تكافل و موعد صرف الدعم التكميلي تكافل ورابط الخاص بتقديم الطلبات.

موعد التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1

قد أشار صندوق المعونة الوطنية الي فتح باب التسجيل للأسر الفقيرة والأشد احتياجاً للتسجيل في برنامج الدعم تكافل 1 مع وضع بعض المعايير والشروط التي يجب توافرها في الراغبين التسجيل لرفع المستوي المعيشي الخاص بهم، وتم فتح باب التسجيل بداية الشهر الحالي 1 من ديسمبر 2021 ميلادي إلي أن ينتهي موعد التسجيل يوم 31 ديسمبر2021 ميلادية.

الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3

يمكن للمستفيدين من لدعم الدخول إلي صندوق المعونة الوطنية تكافل للاستعلام ، أما عن عدد المستفيدين من الدعم التكميل يتكافل 1 يصل الي 85 ألف اسره في المملكة الأردنية الهاشمية، بينما يصل عدد المستفيدين كن الدعم النقدي المؤقت تكافل 3 الي عدد 160 ألف أسره من الأسر الأشد احتياجاً والأكثر ضرراً من جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وفي خلال القترة الحالية يزداد مؤشر البحث حول موعد نزول الدفعة الثالثة للدعم التكميل يتكافل 3 ويمكن للمستفيدين من الدعم الدخول علي صندوق المعونة الوطنية تكافل للاطلاع علي موعد صرف تكافل 3 .