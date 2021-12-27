“استخرج الان” نتيجة أهلية الضمان hrsd.gov.sa الاستعلام برقم الطلب sbis.hrsd.gov.sa

نتيجة أهلية الضمان hrsd.gov.sa التي يتابع جميع مسجلي الضمان الاجتماعي المطور التعرف عليها عبر رابط الاستعلام عن حالة الطلب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث قامت الوزارة عند التسجيل الجديد في 20 نوفمبر الماضي بالإعلان عن موعد ظهور نتائج الأهلية للمسجلين الجدد في شهر ديسمبر عبر الرابط المخصص للاستعلام، وتتيح الوزارة تقديم تظلمات قبول الضمان الاجتماعي على رابط التظلم الخاص بمنصة مسار التظلمات المتاح وأعلنت الوزارة الخطة الزمنية للرد عليها.

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أعلنت المؤشرات العالمية للبحث في السعودية عن ارتفاع البحث اليومي على نتائج قبول الضمان الاجتماعي، ويكون للذين سجلوا للمرة الأولى في رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد وفق الشروط الجديدة الخاصة بالاستحقاق، وانطلقت أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين للتسجيل وفق النظام الجديد وبدأ الاستعلام عن موعد الإعلان عن قبول الضمان، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن الخريطة الزمنية للإعلان عن تسجيلات الضمان والتي كانت كالتالي:

التسجيل بالرابط المطور الجديد وتحديث بيانات المسجلين من قبل يبدأ في 20 نوفمبر 2021.

يستمر استقبال الرابط للتسجيلات الجديدة لمدة ستة أشهر، حتى مايو 2022.

تقوم الوزارة بمعاملة المسجلين الجدد بانفصال على المسجلين من قبل ويتم دراسة طلباتهم بشكل مستقل.

يتم الرد على جميع الطلبات في الجزء الأخير من شهر ديسمبر.

يقوم المقبولين في أهلية الضمان باستلام الراتب الأول لهم في يناير 2022، الأول من جمادي الآخرة.

تتيح الوزارة لغير المقبولين في الأهلية تقديم التظلمات بالآلية الخاصة للتظلم ويتم دراسة الطلبات والرد عليها بعد 60 يوم.

الحد المانع لراتب الضمان

يجب على الراغبين في قبول طلباتهم أن يكونوا على علم على الحد المانع لراتب الضمان للتعرف على أسباب قبول الطلب أو الرفض، وهنالك عدد من العوامل الأخرى أيضا ربما تمنع الحصول على الراتب وهي أن يكون غير مستوفي شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور من حيث الراتب أو الحالة الاجتماعية أو يكون عاطل عن العمل ولا يرغب في الحصول على عمل جديد، أو تغير الحالة الاجتماعية للمستفيدين بما يمنع الحصول على الراتب، كما يكون من حق الغير مقبولين تقديم التظلمات، ويكون الحد المانع للضمان كالتالي:

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

يجب أن يكون قد سجل من قبل على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. يتم الحصول على رقم الطلب ليتم الاستعلام به. يبدا المستخدم بالدخول على “رابط الاستعلام عن الطلب” الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصص لذلك. يتم كتابة الرقم المدني ورقم الطلب بالنافذة المخصصة لهم. يقوم بتسجيل رمز التحقق. يبدا هنا العرض. إذا ظهرت في النتائج “جاري التحقق” يمكن الدخول والاستعلام في وقت آخر. يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الأهلية ديسمبر 2021