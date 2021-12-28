أخبار اليمن : حصاد‮ ‬المؤتمر ‮‬2021م

حصاد‮ ‬المؤتمر ‮‬2021محصاد استثنائي لنشاط وحضور المؤتمر الشعبي العام خلال العام 2021م، تنظيمياً وسياسياً واجتماعياً، وطنياً وقومياً، وهذا الحراك يعكس مدى حرص قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه المناضل الوطني الجسور الشيخ صادق بن أمين أبو راس على التطوير والارتقاء بالعمل التنظيمي وتعزيز‮ ‬حضور‮ ‬الحزب‮ ‬على‮ ‬الساحة‮ ‬الوطنية‮ ‬ومناصرة‮ ‬قضاياه‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها‮ ‬مواجهة‮ ‬العدوان‮ ‬الغاشم‮ ‬منذ‮ ‬ما‮ ‬يقارب‮ ‬سبع‮ ‬سنوات‮.‬

كان باكورة وتدشين العام 2021 بقرارات تنظيمية مهمة حيث صدر قرار رئيس المؤتمر رقم 1 / 2021 الموافق 3 يناير 2021م بالموافقة على انضمام أحمد عبدالله المجيدي الى المؤتمر الشعبي العام وتصعيده الى اللجنة الدائمة الرئيسية، ويوم الاربعاء 6 يناير المؤتمر يرحب بالمصالحة القطرية السعودية ويأمل أن تنعكس بإيقاف العدوان على اليمن، ويأتي ذلك من مواكبة المؤتمر ممثلاً بقيادته لما يدور في المنطقة واستغلال ما يمكن أن يكون في صالح الوطن وفي المقدمة العمل والسعي لإيقاف العدوان على بلادنا.

الأحد‮ ‬10‮ ‬يناير‮ ‬أصدر‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشيخ‮ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ ‬قراراً‮ ‬تنظيمياً‮ ‬مهماً‮ ‬رقم‮ ‬2‮ ‬‭/‬‮ ‬2021م‮ ‬قضى‮ ‬بتعيين‮ ‬التالية‮ ‬اسماؤهم‮:‬

عبدالباسط غوبر رئيساً للدائرة القانونية وعلي عبدالله العنسي رئيساً للدائرة التنظيمية ومحمد جغمان رئيساً للدائرة الفنية وشؤون الانتخابات وعبدالملك الفهيدي رئيساً للمركز الاعلامي وتهاني الاشموري رئيساً لدائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع وزعفران المهنا رئيساً لدائرة المرأة للانشطة النسوية، وصدر بنفس اليوم قرار رئيس المؤتمر رقم 3 / 2021م بتعيين أحمد محمد الخاوي وحاشد ابو شوارب مستشارين بمكتب رئيس المؤتمر بدرجة رئيس دائرة، وصدر قرار رئيس المؤتمر رقم 4 / 2021م بتعيين التالية اسماؤهم:

شكري العميسي نائباً لرئيس الدائرة الفنية وشؤون الانتخابات وحميد السدعي نائباً لرئيس دائرة المنظمات الجماهيرية لشؤون الاتحادات والنقابات وسيف الهياشي نائباً لرئيس دائرة المنظمات الجماهيرية لشؤون الجمعيات والمنظمات وناجي القوسي نائباً لرئيس دائرة الشباب والطلاب‮ ‬للشؤون‮ ‬التنظيمية‮ ‬وعبدالله‮ ‬محمد‮ ‬الشريف‮ ‬نائباً‮ ‬لرئيس‮ ‬دائرة‮ ‬الشباب‮ ‬والطلاب‮ ‬للشؤون‮ ‬الشبابية‮ ‬وأفراح‮ ‬عيون‮ ‬نائباً‮ ‬لرئيس‮ ‬دائرة‮ ‬المرأة‮ ‬للانشطة‮ ‬النسوية‮.‬

الاثنين 11 يناير المؤتمر وحلفاؤه يدينون قرار أمريكا تجاه انصار الله ويؤكدون أنه سيعرقل عملية السلام، ورئيس المؤتمر يرأس اجتماعاً للجنة تحديث البناء التنظيمي لمعهد الميثاق يوم الاثنين 18 يناير، ويوم الاربعاء 20 يناير يرأس الأمين العام غازي احمد علي اجتماعاً للأمانة العامة، وبنفس اليوم أكد رئيس المؤتمر الشيخ صادق ابو راس أن المؤتمر سيظل مدافعاً قوياً عن الوحدة اليمنية خلال ترؤسه اجتماعاً للأمانة العامة ويصدر بياناً مهماً حول قرار أمريكا تجاه انصار الله وانتحال اسم المؤتمر من قبل اشخاص أصبحوا في أحضان العدوان ويعملون‮ ‬ضد‮ ‬المؤتمر‮ ‬والوطن،‮ ‬كما‮ ‬تناول‮ ‬البيان‮ ‬ثبات‮ ‬موقف‮ ‬المؤتمر‮ ‬تجاه‮ ‬الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬ومواجهة‮ ‬العدوان‮.‬

الثلاثاء 26 يناير ذكَّر رئيس المؤتمر صادق ابو راس، الرئيس الامريكي جو بايدن بتعهدات انهاء دعم امريكا لحرب السعودية على اليمن، ثم يرحب باسم المؤتمر بتصريحات واشنطن انهاء دعمها للحرب على اليمن يوم الجمعة 5 فبراير، ويوم الاثنين 8 فبراير الامين العام المساعد جابر الوهباني يرأس اجتماعاً لرؤساء المؤسسات الاعلامية، والجمعة 12 فبراير المؤتمر يرحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن اليمن، واجتماع للأمانة العامة يوم الاربعاء 17 فبراير برئاسة الامين العام المساعد جابر الوهباني دعا فيه ابناء مأرب لمساندة الجيش واللجان الشعبية‮.‬

الاثنين‮ ‬22‮ ‬فبراير‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬الشيخ‮ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ ‬يستقبل‮ ‬السفير‮ ‬الايراني‮ ‬بصنعاء‮.‬

الثلاثاء 2 مارس المؤتمر ينفي إصدار أي بيان عنه بشأن قضية الصحفي السعودي خاشقي، ويوم الخميس 11 مارس رئيس المؤتمر يطمئن على صحة الأمين العام بعد اجرائه عملية جراحية، والمؤتمر يدين الممارسات المناطقية ضد ابناء المحافظات الشمالية بعدن يوم الثلاثاء 16 مارس، والاربعاء‮ ‬17‮ ‬مارس‮ ‬مؤتمر‮ ‬سقطرى‮ ‬يستنكر‮ ‬ممارسات‮ ‬عنصرية‮ ‬ضارة‮ ‬بالوحدة،‮ ‬وفي‮ ‬اليوم‮ ‬التالي‮ ‬الوهباني‮ ‬يرأس‮ ‬اجتماعاً‮ ‬للجنة‮ ‬السياسية‮.‬

الاثنين 22 مارس رئيس المؤتمر يدعو أطراف اليمن الى التحرر من الوصاية الخارجية في افتتاحية الميثاق، وندوة في معهد الميثاق يوم الاربعاء 24 مارس (يوم الصمود الوطني في مواجهة العدوان)، ويوم الأحد 28 مارس نائب رئيس المؤتمر قاسم لبوزة يجدد التأكيد على مواقف المؤتمر‮ ‬وانحيازه‮ ‬للشعب‮ ‬والتصدي‮ ‬للغزاة،‮ ‬وفي‮ ‬اليوم‮ ‬التالي‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬يرأس‮ ‬اجتماعاً‮ ‬مهماً‮ ‬للجنة‮ ‬والأمانة‮ ‬العامتين‮ ‬يؤكد‮ ‬عدم‮ ‬اعتراف‮ ‬المؤتمر‮ ‬بما‮ ‬يسمى‮ ‬المجلس‮ ‬السياسي‮ ‬في‮ ‬الساحل‮ ‬الغربي‮.‬

الأحد‮ ‬4‮ ‬ابريل‮ ‬المؤتمر‮ ‬يدين‮ ‬اعتقال‮ ‬ناشطيه‮ ‬في‮ ‬سقطرى،‮ ‬وفي‮ ‬الاربعاء‮ ‬21‮ ‬ابريل‮ ‬أمين‮ ‬عام‮ ‬المؤتمر‮ ‬يعود‮ ‬الى‮ ‬أرض‮ ‬الوطن‮ ‬بعد‮ ‬رحلة‮ ‬علاجية‮ ‬في‮ ‬الأردن‮.‬

الأحد 2 مايو أمسية رمضانية لفرع المؤتمر في محافظة ذمار، والسبت 8 مايو المؤتمر يدين جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين في القدس، ويدين اعتقال الناشط علي بن مالك في سقطرى الأحد 16 مايو، ويصدر بياناً مهماً يوم الجمعة بمناسبة الذكرى 31 للجمهورية اليمنية، ويوم الأحد‮ ‬23‮ ‬مايو‮ ‬صدرت‮ ‬مواقف‮ ‬لعدد‮ ‬من‮ ‬قيادات‮ ‬الموتمر‮ ‬كعناوين‮ ‬مختصرة‮..‬

الراعي‮: ‬22‮ ‬مايو‮ ‬شاهد‮ ‬على‮ ‬كفاءة‮ ‬الاداء‮ ‬المؤتمري‮.‬

غازي‮: ‬وحدتنا‮ ‬التنظيمية‮ ‬نموذج‮ ‬لبقاء‮ ‬وقوة‮ ‬الوحدة‮ ‬الوطنية‮.‬

فاطمة‮ ‬الخطري‮: ‬الوحدة‮ ‬استجابة‮ ‬لإرادة‮ ‬الشعب‮ ‬ولن‮ ‬يفرط‮ ‬بها‮.‬

السبت 29 مايو الأمين العام يرأس اجتماعاٌ للهيئة الوزارية، ويرأس اجتماعاً للأمانة العامة يوم الأحد 13 يونيو، ورئيس المؤتمر يرأس اجتماعاً للهيئة الشوروية يوم الخميس 17 يونيو تم خلالها انتخاب عبدالله مجيديع رئيساً لها، ويصدر قراراً تنظيمياً بتعيين خالد الشريف‮ ‬قائماً‮ ‬بأعمال‮ ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬المساعد‮ ‬للشئون‮ ‬التنظيمية‮ ‬يوم‮ ‬الأحد‮ ‬20‮ ‬يونيو،‮ ‬والأمين‮ ‬العام‮ ‬يزور‮ ‬قناة‮ ‬اليمن‮ ‬اليوم‮ ‬الأحد‮ ‬27‮ ‬يونيو‮ ‬ويشيد‮ ‬بتطورها‮ ‬النوعي‮.‬

الخميس 1 يوليو الأمين العام يرأس اجتماعاً للهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه، ويلتقي احزاب التحالف الوطني يوم الاربعاء 7 يوليو، يوم الجمعة 6 اغسطس المؤتمر يدين قرار السعودية ترحيل اليمنيين ويعتبره امتداداً للعدوان، واجتماع برئاسة غازي يوم الخميس 12 اغسطس أقر شعار‮ ‬الاحتفال‮ ‬بالذكرى‮ ‬الـ‮ ‬39‮ ‬لتأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.‬

الثلاثاء 23 أغسطس كلمة تاريخية لرئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين ابو راس، تحدث خلالها عن التأسيس والأدوار الوطنية للمؤتمر منذ تأسيسه ومستجدات الساحة وفي مقدمتها الحرب الاقتصادية والعدوان بشكل عام، وبيان مهم بنفس اليوم صدر عن المؤتمر بهذه المناسبة، والأربعاء‮ ‬1‮ ‬سبتمبر‮ ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬يوجه‮ ‬فروع‮ ‬الخارج‮ ‬بعدم‮ ‬التعامل‮ ‬مع‮ ‬مجيب‮ ‬الآنسي،‮ ‬و6‮ ‬سبتمبر‮ ‬قرار‮ ‬لرئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬بتعيين‮ ‬أحمد‮ ‬مطهر‮ ‬عقبات‮ ‬رئيسا‮ ‬لمعهد‮ ‬الميثاق‮.‬

الجمعة 10 سبتمبر المؤتمر يدين جريمة اغتيال الشاب عبدالملك السنباني ويطالب برفع الحظر عن كل مطارات وموانئ اليمن، ورئيس المجلس السياسي مهدي المشاط يلتقي رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين ابو راس ونائبه يحيى الراعي يوم الأحد 12 سبتمبر، ويوم الاثنين المؤتمر يدين اعتقال القيادي المؤتمري رضوان سالم في سقطرى، ويوم الثلاثاء 14 سبتمبر رئيس المؤتمر يرأس اجتماعاً للجنة العامة استعرض قضايا مهمة، وفي اليوم التالي الأمين العام يرأس اجتماعاً للقيادات الاعلامية ويرأس اجتماعاً لقيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء، ورأس يوم الاربعاء‮ ‬22‮ ‬سبتمبر‮ ‬اجتماعاً‮ ‬للجنة‮ ‬القانونية‮ ‬ورأس‮ ‬اجتماعاً‮ ‬لقيادة‮ ‬فرع‮ ‬المؤتمر‮ ‬بجامعة‮ ‬صنعاء،‮ ‬ويوم‮ ‬السبت‮ ‬25‮ ‬سبتمبر‮ ‬المؤتمر‮ ‬أصدر‮ ‬بياناً‮ ‬مهماً‮ ‬بمناسبة‮ ‬الاحتفال‮ ‬بأعياد‮ ‬الثورة‮ ‬سبتمبر‮ ‬واكتوبر‮ ‬ونوفمبر‮.‬

الاربعاء 6 أكتوبر يدين مقتل الممرض عاطف الحرازي ويأسف لسقوط ضحايا ابرياء بأحداث صيرة بعدن، وفاطمة الخطري ترأس اجتماعين تنظيميين لقطاع المرأة يوم الاربعاء 6 اكتوبر والاربعاء 13 اكتوبر، ويوم الأحد 17 اكتوبر وفي الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل‮ ‬الصلاة‮ ‬وأزكى‮ ‬التسليم،‮ ‬المؤتمر‮ ‬يدعو‮ ‬لتجسيد‮ ‬قيم‮ ‬النبي‮ ‬في‮ ‬الواقع‮.‬

الثلاثاء 2 نوفمبر بيان مهم للمؤتمر وحلفائه يؤكد عدم صلتهم ببيان ما سمي الاحزاب والتنظيمات السياسية بمأرب، وفي اليوم التالي قيادات المؤتمر بمحافظة البيضاء تنفي اصدار بيان تأييد لما يسمى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ونائب رئيس المؤتمر الشيخ يحيى الراعي يرأس اجتماعا للجنة والأمانة العامتين يوم الخميس 11 نوفمبر أقر فيه فصل 10 من المخالفين للوائح الداخلية للمؤتمر، ويوم الاثنين المؤتمر يدين اعدام الاسرى بالساحل الغربي، ويوم الجمعة 19 نوفمبر يدين قرار بريطانيا بحظر حركة حماس ويؤكد دعمه للشعب الفلسطيني، ويدعو في‮ ‬اليوم‮ ‬التالي‮ ‬للمشاركة‮ ‬في‮ ‬المسيرات‮ ‬المنددة‮ ‬بالتصعيد‮ ‬العسكري‮ ‬والاقتصادي،‮ ‬ورئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬يتنبأ‮ ‬بمصير‮ ‬عملاء‮ ‬اليوم‮ ‬في‮ ‬افتتاحية‮ ‬الميثاق‮ ‬الأحد‮ ‬28‮ ‬نوفمبر‮.‬

الخميس 9 ديسمبر الشيخ صادق بن أمين ابو راس يرأس لقاء تشاورياً لعدد من قيادات المؤتمر ناقش المستجدات على الساحة الوطنية، وفي يوم الثلاثاء 14 ديسمبر يهنئ المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بفوزه التاريخي بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين في نسختها الثامنة بعد فوزهم المثير‮ ‬على‮ ‬المنتخب‮ ‬المضيف‮ ‬المنتخب‮ ‬السعودي‮.‬

ختاماً‮:‬

ما ذكرناه هو مختصر جداً للأهم وليس للحصر، فالمؤتمر حاضر وسيظل مخلصاً للوطن وقضاياه، لكن أن يمثل هذا الحضور الفاعل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ويمر بها الوطن بشكل عام نتيجة العدوان الحاصل مند سبع سنوات، فإن ذلك يعود لدهاء وحنكة وحكمة وإخلاص وصبر رئيس المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬المناضل‮ ‬الوطني‮ ‬الجسور‮ ‬الشيخ‮ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس،‮ ‬والى‮ ‬جانبه‮ ‬القيادات‮ ‬من‮ ‬نواب‮ ‬وأمينه‮ ‬العام‮ ‬المجتهد‮ ‬المثابر‮ ‬الاستاذ‮ ‬غازي‮ ‬احمد‮ ‬علي‮.‬