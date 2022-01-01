طريقة تحميل لعبة ماين كرافت mine craft آخر اصدار بطريقة مضمونة ورسمية

يبحث العديد من عشاق ألعاب الفيديو عبر محرك البحث جوجل عن كيفية تحميل لعبة ماين كرافت آخر إصدار بطريقة مضمونة ورسمية حتى لا تتعرض حساباتهم الشخصية لأية خطر، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم والذي سنتحدث فيه بشكل أكثر استفاضة نوعاً ما عن لعبة ماين كرافت ومميزاتها وطريقة تحميل الإصدار الأخير منها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وذلك في إطار حرصنا على تغطية كافة المواضيع التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.

تحميل لعبة ماين كرافت آخر إصدار على الهواتف الذكية

وفرت شركة مايكروسوفت مؤخراً نسخة جديدة من لعبة الأكشن والمغامرات الشهيرة ماين كرافت Minecraft اللعبة الأكثر مبيعاً في التاريخ تصلح للعمل على أنظمة الهواتف الذكية بمختلف أنواعها وذلك حتى يتمكن محبي ألعاب الفيديو من ممارستها في أي مكان وأي وقت دون، ويتم تحميلها على الهواتف الذكية من خلال متجر جوجل أو أپ ستور باستخدام الخطوات التالية:

الدخول إلى متجر جوجل Google Play أو App Store الخاص بأجهزة الأيفون.

كتابة اسم اللعبة في صندوق البحث والضغط على زر Search.

ثم قم بالنقر على أيقونة اللعبة التي ستظهر في قائمة نتائج البحث.

قبل الشروع في عملية التثبيت يجدر الإشارة إلى ضرورة دفع قيمة اللعبة التي تبلغ 200 جنيهاً مصرياً لاستكمال عملية التثبيت.

عقب انتهاء عملية التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال أيقونتها الموجودة على الشاشة الرئيسية.

تحميل لعبة ماين كرافت أخر اصدار على جهاز الكمبيوتر

صدرت لعبة ماين كرافت سنة 2011 من قبل شركة مايكروسوفت واستطاعت منذ ذلك الحين أن تحقق نجاحات منقطعة النظير على مستوى المبيعات والجماهيرية نظراً لمميزاتها المتعددة والأجواء المثيرة التي تجعلنا نعيش بداخلها، وقد نال الإصدار الأخير التي طرحته الشركة المصممة مؤخراً إعجاب العديد من عشاق ألعاب الذين يتهافتون للتعرف على طريقة تحميله على جهاز الكمبيوتر بشكل أمن ومضمون، ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي للعبة بعد سداد قيمتها التي تبلغ 99 حوالي دولاراً، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: