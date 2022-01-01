شاهد صاعقة رعدية تضرب قمة برج خليفة فى دبى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق ملامسة صاعقة رعدية لأطول أبراج مدينة دبى، وهو برج خليفة، وذلك فى الوقت الذى تشهد مناطق مختلفة من الإمارات سقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة.
وكان المركز الوطنى الإماراتى للأرصاد قد دعا إلى ضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، مناديا بالابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق، متوقعا استمرار هطول الأمطار.
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