أخبار اليمن : وصول أبطال غرب آسيا إلى صنعاء

وصول أبطال غرب آسيا إلى صنعاءوصلت الليلة الماضية بعثة المنتخب الوطني للناشئين إلى العاصمة صنعاء بعد نحو 15 يوما على تتويج منتخب اليمن بطلا لكأس غرب آسيا للناشئين تحت سن 17 إثر فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح 3/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيحابي 1/1.

وشقت بعثة المنتخب طريقها بصعوبة وسط الجماهير المحتشدة بكثافة على جنبات المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء وحتى ميدان السبعين وسط العاصمة.

ومن المقرر تكريم المنتخب رسميا صباح اليوم الاربعاء في ملعب مدينة الثورة الرياضية.

وقد دعت وزارة الشباب والرياضة للاحتشاد المشرف للاحتفاء بالمنتخب نظير الإنجاز التاريخي الذي حققه الذي أسعد الشعب اليمني ..

