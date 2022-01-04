وصول أبطال غرب آسيا إلى صنعاء
وصلت الليلة الماضية بعثة المنتخب الوطني للناشئين إلى العاصمة صنعاء بعد نحو 15 يوما على تتويج منتخب اليمن بطلا لكأس غرب آسيا للناشئين تحت سن 17 إثر فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح 3/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيحابي 1/1.
وشقت بعثة المنتخب طريقها بصعوبة وسط الجماهير المحتشدة بكثافة على جنبات المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء وحتى ميدان السبعين وسط العاصمة.
ومن المقرر تكريم المنتخب رسميا صباح اليوم الاربعاء في ملعب مدينة الثورة الرياضية.
وقد دعت وزارة الشباب والرياضة للاحتشاد المشرف للاحتفاء بالمنتخب نظير الإنجاز التاريخي الذي حققه الذي أسعد الشعب اليمني ..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وصول أبطال غرب آسيا إلى صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.