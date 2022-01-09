أخبار اليمن : تفنيد مهني يكشف فبركات ناطق تحالف العدوان/ صورة

تفنيد مهني يكشف فبركات ناطق تحالف العدوان/ صورة
مجددا سقط ناطق تحالف العدوان تركي المالكي في فضيحة جديدة، بسرقة مشاهد من فيلم أمريكي في العراق مدعياً أنها لصواريخ بميناء الحديدة.
المشاهد التي زعم المالكي أنها لصواريخ بميناء الحديدة، تم اجتزائها من فيلم وثائقي يحمل اسم (Severe Clear)، تم تصويره عام 2003 في بداية الغزو الأمريكي على العراق، والذي عرض مذكرات الملازم الأول مايك سكوتي إضافة إلى مقاطع فيديو صورها هو وزملاؤه من أعضاء الكتيبة الأولى لمشاة البحرية.
وكشف الصحفي بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فاروق الكمالي، زيف ناطق تحالف العدوان في تحقيق على منصة "مسبار" المتخصصة بكشف الحقائق، إذ تبيّن أن مقطع الفيديو مجتزأ من الفيلم الأمريكي الذي عرض للمرة الأولى عام 2009م.
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