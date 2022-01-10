موعد مباراة الجزائر وسيراليون اليوم الثلاثاء في أمم أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

موعد مباراة الجزائر وسيراليون ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، وخاصةً جمهور منتخب محاربو الصحراء المشتاقين لمعانقة كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعدما نجحوا في الحصول على لقب الأميرة السمراء من القاهرة في 2019، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يناير الحالي 2022، حيث يحتضن استاد “جابوما” مباراة الجزائر ضد سيراليون في مباريات دور المجموعات، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني، تغطية إعلامية متميزة عن كافة تفاصيل المباراة، من حيث الموعد والقنوات الناقلة والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون، وكذلك معلق المباراة وتشكيل محاربو الصحراء.

موعد مباراة الجزائر وسيراليون اليوم

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 11\01\2022، لحساب الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، وسوف تبدأ المباراة حسب التوقيتات التالية:-

13:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

14:00:- الثانية مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

15:00:- الثالثة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

محاربو الصحراء وحلم الحصول على اللقب الثاني على التوالي

يسعى منتخب الجزائر تحت قيادة مدربه الوطني جمال بلماضي على تحقيق البطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث أنه هو حامل لقب النسخة الماضية 2019 في القاهرة، وقد تمكن منتخب الجزائر من الحصول على لقب الأميرة السمراء للمرة الثانية في تاريخه، وكانت أول بطولة للجزائر في عام 1990، يتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات كوت ديفوار، وسيراليون، وغينيا الاستوائية.

في المقابل يسعى منتخب سيراليون لصنع التاريخ أمام المنتخب الجزائري. يعلم المدير الفني للمنتخب السيراليون صعوبة المباراة وقوة المنافس. لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل. استطاع المنتخب السيراليوني أو كما يطلق عليه أسود ليون الوصول إلى تصفيات أمم أفريقيا مرتين. وقد خاض مباراة ودية ضد منتخب العراق قبل انطلاق البطولة وخسر بهدف دون رد. جميع التوقعات تصب في صالح منتخب الجزائر. لكن كرة القدم لا تأمن لها جانب ولا يحكم عليها سوى المستطيل الأخضر فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون

مباراة الجزائر وسيراليون والقنوات الناقلة وما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون، كل هذه تساؤلات تبحث عن إجابة في ذهن المشجع الجزائري والعربي، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، وقناة beIN Sports HD 1 Max، ويتولى التعليق على المباراة المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على القناة الرياضية الأرضية الجزائرية.