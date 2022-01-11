نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى 2022 Programme National بدون تشفير فك شفرة biss في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى 2022، من أكثر الترددات بحثاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر محرك البحث جوجل، وذلك لنقلها مباراة الجزائر وسيراليون اليوم في بطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2022، يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة داخل الجزائر عن تردد قناة الأرضية الجزائرية نايل سات 2022، حتى يتمكنوا من متابعة منتخبهم الأول محاربو الصحراء في الكان الأفريقي، ورحلة الدفاع عن لقب الأميرة السمراء بعد أن توج بها محاربو الصحراء في عام 2019 في القاهرة، لذلك هناك حالة إقبال شديد من المهتمين بالشأن الرياضي لمتابعة أحداث البطولة، وما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون، كل ذلك سوف نستعرضه معكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى 2022

يعد تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى نايل سات من أهم الترددات الجزائرية في الوقت الحالي، نظراً لنقلها جميع مباريات بطولة أفريقيا بالمجان، وتمتلك القناة مجموعة كبيرة ومتميزة من الإعلاميين الرياضيين، بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المراسلين الرياضيين الذين ينقلون جميع الفعاليات الرياضية على أحدث مستوى، وتقدم العديد من البرامج الرياضية التي تنال إعجاب الملايين من متابعة الشأن الرياضي داخل الجزائر، لذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية جداً وتمتلك متابعين بالملايين، وفيما يلي تردد القناة على النايل سات.

القمر:- نايل سات.

التردد:- 11680

الاستقطاب:- عمودي.

الترميز:- 27500.

تردد قناة Programme National

تمتلك القناة أحدث أجهزة البث الموجودة على مستوى العالم، لذلك ينقل جميع المباريات والبرامج بتقنيات عالية من حيث جودة الصورة ونقاء الصوت، كما أن القناة تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية، نظراً لنقلها لجميع مباريات المنتخب الجزائري داخل الجزائر، وامتلاكها لحقوق نقل مباريات الجزائر في بطولة أفريقيا 2022 في الكاميرون، لكن هذه القناة مشفرة ولفك تشفير القناة يستلزم القيام ببعض الخطوات والتي سوف نوضحها لكم في الفقرة التالية.

تردد قناة الأرضية الجزائرية بدون تشفير

بعد ضبط القناة على جهاز الريسيفر بالطريقة المعروفة، ويتم استقطاب القناة توجد مشكلة وهي أن القناة مشفرة، والجميع يبحث الآن عن طريقة فك شفرة القناة، لذلك سوف نبين لكم الطريقة ببعض الخطوات السهلة والبسيطة لكي تتمكنوا من فك الشفرة، وطريقة فك شفرة القناة كالتالي.

طريقة فك شفرة القناة:-