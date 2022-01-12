منصة دعم الكهرباء الاردن 2022 kahraba.gov.jo رابط تقديم دعم الكهرباء

منصة دعم الكهرباء الاردن 2022 ، اعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية emrc.gov.jo عن رابط تسجيل دعم الكهرباء، حيث تم اصدار تفاصيل التعريفة الكهربائية الجديدة وتحديد الفئات المستفيدة من دعم التعرفة الكهربائية التي سوف تطبق بشكل رسمي في الثلاثي الاول من سنة 2022 وبالضبط في الواحد من شهر أبريل القادم. ويستفيد المشترك المنزلي الأردني من دعم مقدم من طرف الحكومة (التعرفة الكهربائية المدعومة) وبالتالي ستصبح فاتورة الكهرباء انخفاض مقدر بـ 93% الذين يستهلكون شهريا أقل من 600 كيلو واط في الساعة وبلغ مبلغ الفاتورة اقل من خمسين دينار، وتعتمد الحكومة على تعديل تعرفة الكهرباء من أجل دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على طريقة التسجيل في دعم الكهرباء.

منصة دعم الكهرباء الاردن 2022

بمجرد تحديد حكومة دولة الأردن موعد تطبيق تعرفة الكهرباء الجديد واتاحت منصة دعم الكهرباء الاردن 2022 الإلكترونية التي يستطيع من خلالها كافة الأسر التسجيل فيها والاستفادة من أسعار الكهرباء المدعومة، عرف محرك بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي في المملكة الهاشمية الأردنية عمليات بحث رهيبة عن رابط تسجيل منصة دعم الكهرباء 2022 وطريقة التقديم على منصة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن emrc.gov.jo.

رابط تقديم دعم الكهرباء

اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في دولة الأردن. انه يمكن لكافة العائلات الأردنية التسجيل في منصة استحقاق دعم الكهرباء بشكل الكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل خارج المنازل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث سيستفيد المشترك المنزلي من تخفيض والاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة حسب استهلاكه ويمكن تسجيل دعم الكهرباء من خلال اتباع كافة الخطوات المدرجة ادناه بشكل مفصل ودقيق:

في البداية يجب الدخول على رابط منصة تسجيل دعم الكهرباء الاردن بعد الانتقال الى الصفحة الرئيسية للموقع ننقر مباشرة على أيقونة ابدا التسجيل يجب احضار فاتورة الكهرباء الخاصة المشترك المنزلي الخاصة بالمستفيد ثم كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك والمدرجة في دفتر العائلة مع مراعاة الدقة اثناء تدوين البيانات. ارفاق الوثيقة الثبوتية ورقم الهاتف الشخصي ثم النقر على عبارة ارسال الطلب كما يمكن الاطلاع على الفيديوا ادناه والذي يوضح طريقة تقديم دعم الكهرباء. والأفراد الذين لديهم الحق في التسجيل بشكل مفصل ومفهوم.

الى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن رابك تقديم دعم الكهرباء. وكيف يمكن لكل أسرة اردنية التسجيل على منصة دعم الكهرباء الاردن 2022.