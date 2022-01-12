نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة دعم الكهرباء الاردن 2022 kahraba com jo للتسجيل في تعريفة دعم الكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة دعم الكهرباء الاردن ، الخاصة بالتعريفة الجديدة للكهرباء حيث ازداد البحث عن رابط تسجيل دعم الكهرباء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. بمجرد أن صرح رئيس الوزراء الأردني عن أن نسبة الأردنيين الذين لن يتأثروا بالتعرفة الجديدة بلغت نسبتهم 90%؜. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم العمل بتطبيقها بدءا من شهر أبريل القادم. كما أشار إلى أنه إلى سيتم إطلاق منصة دعم كهرباء لتلقي طلبات دعم فاتورة الكهرباء الخاصة بكل المواطنين. كما صرّح بشر الخصاونة أيضا أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي يوم الأحد الماضي. بأنه لا يتاح لغير المواطنين الاستفادة من دعم الكهرباء الذي ستقدمه الحكومة. وذكر بأن عدد الأجانب في الأردن يقدر بحوالي 20% من السكان. وسنتحدث في مقالنا هذا عن منصة دعم الكهرباء الاردن، تابعوا معنا.

منصة دعم الكهرباء الاردن

كما ازداد البحث في الساعات الأخيرة عن رابط منصة دعم الكهرباء الاردن. وهذا من طرف كل المواطنين الأردنيين الراغبين في تقديم دعم الكهرباء. ولقد أشار بشر الخصاونة بأنّه لن يكون هناك أي استفادة لغير الأردنيين. إذ نبه في هذا الخصوص إلى أنّ عدد سكان الأردن يصل إلى حوالي 11 مليون نسمة. وتمثل كل من الجنسيات السورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية. نسبة 93.2% من غير الأردنيين بالأردن.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ عدد المتقدمين الأردنيين للتسجيل في منصة. قد بلغ حوالي 115 ألف شخصا مسجلا إلى غاية يوم الأربعاء. ونبه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني الهناندة إلى أنّ كل من الرقم الوطني ورقم دفتر العائلي ورقم الجوال. بالإضافة إلى رقم عداد الكهرباء والمحافظة. هي كل المتطلبات الضرورية من أجل تسجيل دعم الكهرباء.

تجدر الإشارة لكل الراغبين في التقديم للاستفادة من دعم الكهرباء عبر منصة دعم الكهرباء الاردن. أنّ اللبون قد أوضح بأنّ أوضح بأنه سيكون هناك ثلاث شرائح محددة. إذ يكون سعر تعرفة الاستهلاك كل شهر لهذه الفئة حسب ما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة. (50 فلس مخصص لكل كيلو واط ساعة) وأيضا (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس مخصص لكل كيلو واط ساعة) كذلك أزيد من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط ساعة).

طريقة التقديم في منصة دعم الكهرباء الاردن

سيتم وضع خطة جديدة لتطبق فعليا على التعرفة الكهربائية في الأردن، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني. ويتم خفض كلفة الطاقة ليستفيد منه كل المواطنين الأردنيين. ولقد وضعت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية رابط من أجل تقديم دعم الكهرباء. ويتعين على كل مواطن أردني أن يقوم باتباع مجموعة من الخطوات. والتي وضعتها الوزارة المعنية لتسهيل الأمور من خلال اتباع ما يلي:

أولا: يجب على المواطن الأردني أن يدخل إلى ربط منصة دعم الكهرباء الاردن

ثانيا: كذلك يجب أن يقوم المتقدم بالنقر على على مربع التسجيل الظاهر في الصفحة، ويلزم المتقدم أن أن يرفق فاتورة الكهرباء الخاصة به، ويدون البيانات المطلوبة من المنصة.

رابعا: ثم يضع رقم التلفون الخاص به ووثيقة إثبات.

في الأخير، لا بد أن يقوم المتقدم بإرسال الطلب

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع كثر البحث عنه في الساعات الأخيرة. وهو منصة دعم الكهرباء الأردن، كما ذكرنا لكم طريقة التقديم في المنصة بالتفصيل، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق ذكره.