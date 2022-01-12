نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الطلاب الكويت 2022.. تفعيل رابط المربع الإلكتروني لاستخراج نتائج الطلاب بالكويت 2022 بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من الطلاب بدولة الكويت تفعيل موقع نتائج الطلاب الكويت 2022 عبر رابط المربع الإلكتروني لاستخراج نتائج الطلاب بالكويت 2022 بالرقم المدني وإعلان موعد ظهور نتائج الاختبارات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021_2022 , وذلك بعد ان تم الانتهاء من الكثير من الإختبارات بمختلف المراحل التعليمية المختلفة ، ويتساءل الطلاب عن كيف يتم الحصول علي النتائج الخاصة بهم ، فتنتابهم حالة من القلق والترقب حتي تظهر النتائج الخاصة بهم.

الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2021-2022

يبحث الكثير من الطلاب الكويتيين عن كيفية الاستعلام عن نتائج الاختبارات التي خاضوها للفصل الدراسي الأول لكي يعرفوا تقييمهم بها واوضحت وزارة التعليم الكويتية عدة خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2022 بطريقة سهلة وميسرة؛ للحصول علي النتائج الخاصة بالطلاب للفصل الدراسي الأول، نتابع معكم الخطوات عبر السطور التالية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم الكويتية لجميع الطلاب في كافة المحافظات الكويتية امكانية الحصول على الدرجات التي حصلوا عليها إلكترونيآ.

وذلك عبر الولوج إلي موقع المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب في الكويت التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

موعد إجازة نصف العام في الكويت 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم الكويتية ان عطلة منتصف العام الدراسي لجميع المراحل الدراسية المختلفة في جميع المحافظات والمدن الكويتية سوف تنتهي في يناير الجاري لعام 2022 ، وحتى الخميس 10 فبراير ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في يوم 12 فبراير المقبل.

ومن المقرر ايضآ ان تكون نتائج طلاب الكويت 2022 لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022_2021 لصفوف المرحلة المتوسطة سوف تبدأ من 15 وحتى 23 مايو 2022، ومن المقرر تيضا ان يكون تحويل ملفات الطلاب إلى المرحلة الثانوية من يوم خمسة وحتى 6يوم يونيو للعام 2022، وسوف تكون اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي للفصل الدراسي الثاني في يوم 9 يونيو وحتى 16يوم يونيو 2022 .

رابط المربع الإلكتروني لنتائج طلاب الكويت 2022

اولآ: الذهاب الي رابط موقع المربع الإلكتروني لنتائج طلاب الكويت 2022التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية عبر رابط app.moe.edu.kw.

ثانيآ: يقوم الطالب المستعلم بالنقر علي أيقونة نتائج الطلاب للعام 2022.

ثالثآ: اختيار الطالب للمرحلة التعليمية الخاصة به.

رابعآ: يقوم الطالب بكتابة الرقم المدني الخاص به.

خامسآ: يقوم الطالب المستعلم بالضغط علي أيقونة “بحث”، وسوف تظهر أمامك النتائج الخاصة بك وبشكل دقيق وسريع.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية اليوم الأربعاء عن صدور نتائج طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة للفصل الدراسي الاول لعام 2021-2022 وذلك عبر موقع المربع الإلكتروني لنتائج طلاب الكويت بالرقم المدني للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الاول 2022 -2021.

ويعد موقع المربع الإلكتروني لنتائج طلاب الكويت للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية هو المرجع الأول لأولياء الأمور للحصول على النتيجة.

وتمنح وزارة التربية والتعليم الكويتية البعثات الطلابية إلى الخارج ليكملوا دراستهم علي اكمل وجه، يسافر الطلاب الي الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة والعديد من الدول التي يريدوا استكمال الدراسة بها ، الدولة الكويتية تهتم بالتعليم لانه تعلم اهميته في تنمية العقول وتقدم ورقي الدولة ، فلا تنهض دولة تعليمها منحدر ولكن تنهض الدول بالعلم والعلماء والإهتمام بقطاع التعليم.