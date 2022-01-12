نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج المتوسط 2021.. قائمة أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت الفصل الدراسي الأول نتائج مدارس الكويت 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بدولة الكويت قائمة أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت وفعلت رابط نتائج مدارس طلاب الكويت 2021 بعد ظهور نتائج الاختبارات الخاصة بالطلاب للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي الحالي للعام 2021-2022, وذلك لجميع المراحل الدراسية في جميع المحافظات والمدن الكويتية ، ومن المقرر ان تعلن النتائج خلال الساعات المقبلة ، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم، من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الكويتية .

نتائج الطلاب بالرقم المدني 2021

وأوضحت وزارة التعليم الكويتية أنها أعلنت نتائج الإبتدائي 2021 تم إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول ، لجميع المراحل الدراسية المختلفة في جميع المحافظات والمدن الكويتية ، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون فالجميع يلتزم بالارشادات الطبية لكي يحمي نفسه وغيره من خطر العدوي بفيروس كورونا المستجد ، واوضحت وزارة التعليم الكويتية ان اجازة نصف العام للفصل الدراسي الأول سوف تنتهي يوم الخميس الموافق 10 فبراير المقبل، علي ان تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12 فبراير 2022م.

وتزايدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2022 بالرقم المدني لطلاب المرحلة المتوسطة تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية عن صدور نتائج الطلاب 2022 في المدارس المختلفة بجميع أنحاء الكويت حيث تظهر نتيجة كل مدرسة تباعا موضحة أنه يمكن الاستعلام عن نتائج المتوسط 2022 عبر موقع المربع الإلكتروني.

قائمة أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت

ونستعرض معكم قائمة أسماء المدارس الكويتية التي رفعت نتائج طلاب الكويت لعام 2021 عبر السطور التالية

نتائج مدارس طلاب الكويت 2021 بالرقم المدني

ينتظر الكثير من أولياء الأمور والطلاب بدولة الكويت صدور نتائج مدارس طلاب الكويت 2021 بالرقم المدني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي للعام 2021_2022 ، بعد ان خاضوا اختبارات الفصل الدراسي الأول ضمن إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واشارت وزارة التعليم بالكويت الي اتباع بعد الخطوات البسيطة من أجل الحصول علي نتائج مدارس طلاب الكويت 2021 نتائج الابتدائي 2021 الخاصة بالطلاب وإليكم الخطوات نسردها لكم عبر السطور التالية:

تسجيل الدخول إلي الموقع المربع الإلكتروني لنتائج طلاب الكويت الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية من app.moe.edu.kw.

ثم الضغط علي أيقونة نتائج الطلاب.

بعد ذلك يقوم الطالب بتحديد المرحلة التعليمية التي يدرس بها.

وفي الخطوة التالية قم كتابة الرقم المدني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له.

قم النقر علي كلمة “بحث”، والان سوف تظهر لك النتيجة الخاصة بك والدرجات التي حصلت عليها بعد أداءك اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وبعد إتمام هذه الخطوات البسيطة يظهر لجميع الطلاب في كافة المحافظات الكويتية نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022 , ويستعد الطلاب بعد معرفة النتائج وانتهاء عطلة نصف العام ، الي بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وويعد موقع المربع الإلكتروني لنتائج طلاب الكويت للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية هو المرجع الأول لأولياء الأمور للحصول على النتيجة بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية. اليوم الأربعاء عن صدور نتائج طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة للفصل الدراسي الاول لعام 2021-2022. وذلك عبر موقع المربع الإلكتروني لنتائج طلاب الكويت بالرقم المدني للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الاول 2022 -2021.