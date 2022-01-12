نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت” رابط نتائج الطلاب الكويت 2021 عبر موقع المربع الإلكتروني وآلية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب الكويت 2021، يكثر البحث في هذه الفترة عن معرفة نتائج الطلاب الكويت 2021، وعن رابط موقع المربع الإلكتروني الذي تظهر من خلاله النتيجة، وقد قامت وزارة التربية في الكويت باعتماد النتيجة والإعلان عنها، عبر موقع المربع الإلكتروني بالرقم المدني، تسهيلاً وتيسيراً على الطلاب ولمنع التزاحم والاختلاط والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير، لذلك قامت وزارة التربية بالكويت بإتاحة النتيجة عبر موقع المربع الإلكتروني، نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2021، ولذلك سوف نستعرض معكم بالتفصيل رابط الاستعلام، وعن آلية استخراج النتائج.

نتائج طلاب الكويت 2021

اعتمدت وزارة التربية الكويتية النتائج الخاصة في الفصل الدراسي الثاني، ومنذ تم الإعلان عنها وازداد البحث عبر محركات البحث، عن خطوات الاستعلام عن النتائج وكذلك عن رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت.

خطوات وآلية استخراج النتائج

يستطيع الطالب في دولة الكويت أن يتمكن من معرفة نتيجته بكل سهولة ويسر وهو جالس مكانه، عبر موقع وزارة التربية الكويتي وعبر موقع المربع الإلكتروني بخطوات بسيطة كل ما عليه هو إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية الكويتية من خلال شبكات الانترنت.

قم بالضغط على أيقونة “نتائج الطلاب”.

اختيار نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021.

قم باختيار الفصل الدراسي الذي تريد معرفة نتيجته من الأول إلى الحادي عشر.

قم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح ودون أخطاء والرقم المدني في الخانات المخصصة لذلك.

قم بالضغط على أيقونة “بحث” سيتم إظهار النتيجة الخاصة بالطالب في الحال.

ظهور نتيجة الصفين العاشر والحادي عشر

ظهرت منذ قليل نتيجة الصفين العاشر والحادي عشر، فقد أعلنت وزارة التربية الكويتية عن نتيجة الصفين العاشر والحادي عشر على موقع الوزارة، ويستطيع الطالب أو الطالبة معرفة نتيجته من خلال الرقم المدني الخاص بالطالب، ولم يتم تحديد موعد لظهور نتيجة الصف الثاني عشر حتى الآن، وعلى من يرغب في معرفة نتيجته الدخول على رابط .moe.edu.kw.

وزارة التربية الكويتية

بعد الدخول على موقع وزارة التربية الكويتي سوف يظهر أمامك في الأسفل ثلاث خيارات، وهذه الأيقونات عبارة عن نتائج الصف الثاني عشر وستتوفر بها الخدمة لاحقاً، وأيقونة خاصة بنتائج باقي المراحل وذلك لجميع المراحل الدراسية ما عدا الصف الثاني عشر، وأيقونة خاصة بإحصائيات المدارس وهذه خاصة بعرض أسماء المدارس التي رفعت النتائج.

تحديث:- ظهرت منذ قليل نتائج الطلاب الكويت 2022، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونياً من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، أو من خلال موقع المربع الإلكتروني، وقد تركنا بين أيديكم في هذا المقال رابط موقع المربع الإلكتروني للاستعلام عن النتائج، ويتم أيضاً من خلال تطبيق بوابة الكويت التعليمية استخراج نتائج الطلاب الكويت 2021، وهو تطبيق إلكتروني يستطيع الطالب تنزيله على الجوال الخاص به واستخراج النتيجة من خلاله بالرقم المدني.