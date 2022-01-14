نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وكيف أعرف أني مقبول ورقم الضمان الاجتماعي الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي فالجميع من مقدمي طلب استحقاق راتب الضمان، يسأل عن نتائج الأهلية للدفعة الأولى، وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالفعل في إرسال رسائل نصية للمقبولين في النظام الجديد من الضمان، وذلك بعد دراسة الطلبات المقدمة ودراسة حالة مقدم الطلب، والتأكد من توافر الشروط فيه وأنه مستحق للضمان.

وقد فتحت الوزارة التسجيل في النظام المطور الجديد منذ شهر نوفمبر الماضي، وجدير بالذكر أن معاش الضمان الاجتماعي الجديد يصرف في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، وتحرص الوزارة كل الحرص على دراسة الحالات بدقة شديدة وحرص، حتى يصل الدعم للمستحقين الفعليين من خلال المستندات المطلوبة واللجنة المكلفة بالنزول لسكن مقدم الطلب، والتأكد من الحالة الاجتماعية والاقتصادية والمادية من أرض الواقع بالإضافة إلى الاطلاع على المستندات.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، سؤال تم طرحه كثيراً من قبل مقدمي طلبات الالتحاق بالضمان، ويتم الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بعدة طرق، ومن هذه الطرق أن النظام يقوم بإرسال رسالة نصية لمن تم قبول طلبه تفيد بذلك، أو من خلال الاتصال برقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911، وقد بدأت بالفعل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إرسال رسائل نصية للمقبولين عبر الجوال الخاص بهم، والذي تم إدخال رقم الجوال أثناء تعبئة البيانات وقت تقديم الطلب.

رابط الاستعلام عن نتائج الدفعة الأولى للضمان الاجتماعي المطور

يتم الاستعلام عن نتائج الدفعة الأولى من خلال إرسال رسائل نصية للمقبول طلباتهم، أو من خلال الاتصال برقم الضمان الموحد 19911، أو من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

الدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد منصة الضمان الإلكترونية.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

النقر على أيقونة “استعلام نتائج الضمان”.

الضغط على “استعلام”.

طريقة تقديم اعتراض على نتائج الاستحقاق

يحق للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق وعلى الاستبعاد في مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ إعلان نتائج الأهلية. وسوف يتم دراسة الاعتراض من قبل اللجنة المختصة بذلك. وفي حالة التأكد من أحقيته للاستفادة من معاش الضمان سوف يتم قبوله وصرف المعاش الخاص به.