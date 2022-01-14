فورى.. رابط تقديم دعم الكهرباء في الأردن 2022 kahraba.gov.jo والفئات المستفيدة من دعم الكهرباء الأردني

فورى.. رابط تقديم دعم الكهرباء في الأردن 2022 kahraba.gov.jo قامت وزارة الكهرباء الأردينة الشقيقة بتقديم دعم الكهرباء في الأردن وهو الذي أعلن عنه حسين اللبون رئيس مجلس هيئة مفوضي تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ويؤثر هذا الدعم بشكل جيد على المواطنين الأردنين المستهلكين للكهرباء وهو من المواضيع التي انتشرت مؤخرًا على مواقع الإنترنت للتواصل الاجتماعي أو مؤشرات البحث وسنوضح لكم الرابط الذي يمكنكم من خلاله التقديم على الدعم وكذلك الفئات الأكثر استفادة من الدعم الأردني الخاص بالكهرباء وتعرفتها.

رابط تقديم دعم الكهرباء في الأردن 2022

من خلال الدخول على رابط kahraba.gov.jo وهو الرابط الخاص بمنصة دعم الكهرباء في المملكة الأردنية.

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن أنه سيتم تطبيق الدعم منذ بداية شهر أبريل (نيسان) لعامنا الجاري 2022.

كيفية التقديم على الدعم الكهربئ 2022

أول خطوة قم بالدخول على منصة دعم الكهرباء الإلكترونية عبر الإنترنت.

قم بالنقر على أيقونة “ابدأ التسجيل”.

اكتب وسجل كل البيانات الخاصة بك بشكل صحيح في الخانات الموجودة أمامك في الصفحة.

ثم أرفق مع البيانات كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت صحة بياناتك.

وأخيرًا قم بالنقر على “إرسال الطلب”.

الفئات المستفيدة من دعم الكهرباء الأردني

حددت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في المملكة الأردنية الفئات المستفيدة والأكثر استحقاقًا للدعم الجديد الخاص بالكهرباء لعام 2022 الجاري وتتمثل الفئات في كل مما يلي:-

المواطنون أردنيون الجنسية والذين يعيشون على أراضي المملكة الأردنية.

المواطن الأردني الذي لديه أكثر من زوجة حيث أنه يحتاج عمل أكثر من اشتراك واحد.

المرأة الأردنية المتزوجة من مواطن أجنبي (غير أردني).

المواطنين الفلسطينيين من أبناء غزة.

الأجانب الذين يقطنون في الأردن وخارجها حاملين جواز سفر أردني مؤقت.

المنتفعون من برامج الدعم التكميلي والتكافل واحد وثلاثة وكذلك المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.

المواطنين الأردنيين المنتفعين من المكرمة الملكية السامية.

وأكدت هيئة قطاع التعدين في المملكة الأردنية الشيقيقة أنه سيتم قبول الطلبات فور مراجعة كافة الطلبات وتحديد الأشخاص الأكثر استحقاقًا من غيرها وأكدت أن ذلك سيتم في بدايات العام الجاري حيث سيتم التفعيل في الثلث الأول من عامنا 2022.