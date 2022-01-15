أخبار اليمن : تفاصيل جديدة حول جريمة قتل امرأتين في صنعاء

تفاصيل جديدة حول جريمة قتل امرأتين في صنعاءكشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري عن تفاصيل جريمة القتل التي ارتكبها المدعو عبدالوهاب يحيى صالح علي القايفي، بحق عدد من أفراد أسرته ومقاومته للشرطة في أمانة العاصمة.

وأوضح العميد العجري أن المتهم أطلق النار من سلاح آلي على والدته المجني عليها شوذية صالح مقبل الحجيلي 65 عاما، ما أدى إلى وفاتها، فيما أصيبت شقيقته المجني عليها نزيهة يحيى القايفي 32 عاما، بطلقة نارية توفت على إثرها.

وأشار إلى أن المتهم أطلق النار أيضا على أخيه عصام يحيى القايفي 40عاماً، وأصابه بطلقة نارية في الضلع أسعف على إثرها، كما اعتدى على شقيقته الثانية صفاء يحيى القايفي 35 عاماً، بطعنة من سلاح أبيض “خنجر”، في الوجه، وطعنة في البطن.

وأكد العجري بحسب وكالة سبأ، أن المتهم أطلق الرصاص على رجال الأمن، أثناء عملية ضبطه، وأصاب نائب مدير مركز شرطة الجراف الرائد أكرم محمد شرف الدين، بطلقة نارية في الصدر.. لافتا إلى أن المتهم أصيب بطلقة نارية أثناء مقاومته لرجال الأمن، وأسعف على إثرها للمستشفى تحت الحماية الأمنية.

ولفت إلى أنه ومن خلال الاستدلالات الأولية تبين أن سبب الجريمة خلافات أسرية بين المتهم وأفراد أسرته.. مبيناً أنه تم إسعاف المصابين للمستشفى، وضبط أدوات الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.