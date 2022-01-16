صحيفة زمان التركية: استقالة 872 عضوا من حزب أردوغان

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، إن 872 عضوا من حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية آيدن التركية تقدموا باستقالاتهم بشكل جماعي.

ووفقا لصحيفة زمان التركية، أعلن 872 استقالتهم من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأسبوع الماضي، بما فيهم رئيسة فرع النساء في المنطقة إميل أوز أكمازلار.

وذكرت الصحيفة أن أسباب استقالة الأعضاء، هو رفضهم طريقة إدارة حزب العدالة والتنمية، وتعرضهم للمضايقات.

وأوضحت الصحيفة طبقا لمعلومات من مصادر محلية، فقد ورد أن هناك اضطرابات خطيرة داخل حزب العدالة والتنمية، في مدينة آيدن بأكملها.

وأكدت المصادر أن الاستقالات ستزداد في الأيام المقبلة.

يذكر أن حفل افتتاح مصنع باتي كيباش للورق في آيدن الذي حضره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شهد محاولة شخص مجهول تمزيق الملصقات التي تضمنت الدعوة لحضور برنامج أردوغان.

كان كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، قال إن إصلاح علاقات بلاده مع مصر وسوريا؛ تمثل أولى الخطوات التي سيتخذها حزبه خارجيا في حال الوصول إلى السلطة، عقب الانتخابات المقبلة.

وأضاف كيليتشدار خلال مشاركته في وضع حجر الأساس لمترو الأنفاق في ولاية مرسين مطلع العام الجاري، إنه في حال وصول المعارضة التركية للحكم، ستتصالح تركيا مع مصر وسوريا، وستعود الجمهورية التركية إلى وضعها الذي تأسست عليه، دون تصادم مع الدول الأخرى.

وأشار زعيم المعارضة التركي إلى أنه عقب وصول المعارضة إلى الحكم بعامين؛ سيتم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بالطبل والزمر.

وأوضح أن بلاده ستجري انتخابات رئاسية مستقبلا، قائلا: تركيا ستخوض انتخابات وإذا لم تكن اليوم فستكون غدا أو بعد غد، مضيفًا أن ما وصفها بالحكومة الاستبدادية - بقيادة رجب طيب أردوغان- سيتم تغييرها من قبل الشباب الأتراك.