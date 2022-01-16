أخبار اليمن : دراسة تكشف عن خطر كبير مفاجئ للقهوة

دراسة تكشف عن خطر كبير مفاجئ للقهوة
كشفت تقارير خبراء التغذية الأمريكيين أن المشروبات الكحولية والسكرية والقهوة تؤدي إلى تلف الدماغ والضعف الإدراكي، وفقا لدراسة حديثة.
وأوضح الخبراء أنه من المهم للغاية شرب القهوة بكميات صغيرة يكون للكافيين تأثير إيجابي على الوظائف الإدراكية بها، ولكن الاستهلاك المفرط لها يسبب تأثيرا معاكسا تماما، ويمكن أن تتسبب أكثر من 6 أكواب من هذا المشروب يوميا في ضمور الدماغ وتطور الإصابة بالخرف، وفقاً لوكالة "نوفوستي".
وأضافوا : "قد يكون للمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تأثير سلبي على وظائف المخ".
وأوضحت الدراسة أنه "كان معروفاً سابقاًَ أن السكر قد يكون له تأثير ضار على وظائف المخ، والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية منه تدمر الدماغ، مما يؤدي إلى انخفاض في قشرة الفص الجبهي بمرور الوقت.. كما اتضح، إذا كان الشخص يشرب كوبا أو كوبين من المشروبات السكرية يوميا، فإن دماغه يشيخ بما معدله 5.8 أعوام ، وإذا كان أكثر من كأسين فيصبح المعدل 11 عاما".
وعرف الخبراء مصطلح "الخرف" على أنه "انخفاض مستمر في النشاط المعرفي مع فقدان بعض المعارف والمهارات العملية المكتسبة سابقا، وفي أغلب الأحيان، تحدث هذه الحالة في الشيخوخة".
وتشير الإحصائيات العالمية إلى تسجيل حوالي 10 ملايين حالة خرف سنويا في جميع أنحاء العالم.
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