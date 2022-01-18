نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل رابط نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 الإلكترونية وقائمة رسوم التقديم للجامعات السودانية 2022 الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فعلت وزارة التعليم العالي السودانية رابط تسجيل استمارة التقديم للجامعات السودانية 2021 الإلكترونية للقبول في الجامعات السودانية وقائمة رسوم التقديم للجامعات السودانية لكليات الطب والهندسة وطب الأسنان والصيدلة، عبر بوابة القبول في الجامعات السودانية حيث أعلنت وزارة التعليم العالي السودانية عن فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات السودانية ، واوضحت الوزارة ان التقديم قد بدء بالفعل يوم 16 ديسمبر الجاري وسوف يستمر حتي يوم 28 من ديسمبر الجاري.

دليل القبول في الجامعات السودانية 2021-2022

وأكدت وزارة التعليم العالي السودانية انه يجب علي جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات السودانية ان يراجعوا الشروط المطلوبة لدليل القول في الجامعات السودانية سواء كانت خاصة او حكومية واذا انطبقت عليهم الشروط المعلن عنها يستطيعوا التسجيل من أجل الحصول علي القبول في الجامعات السودانية 2021-2022.

وشهدت الساعات الأخيرة الماضية تزايد معدلات البحث عن رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم استمارة التقديم للجامعات السودانية للعام 2021-2022.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل استمارة التقديم في جامعات السودان الأهلية 2021 مستمر على مدار اليوم خلال اليومين المقبلين لجميع طلاب الشهادة الثانوية السودانية وما يعادلها من شهادات للطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بالسودان.

رسوم التقديم للجامعات السودانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي السودانية عن الرسوم الخاصة بالتقديم للجامعات السودانية 2001- 2022بكل كلية يريد الطالب ان يلتحق بها وذلك لمن اجتازوا مرحلة الثانوية العامة وإليكم رسوم الكليات عبر السطور التالية:

اولآ كلية الطب : 900 ألف جنيه، اي ما يعادل 7000 دولار.

ثانيآ: كلية طب الأسنان: 800 ألف جنيه للطلاب السودانيين وما يعادل 5000 دولار للأجانب.

ثالثآ كلية الصيدلة: 700ألف جنيه للطلاب السودانيين، 4500اي ما يعادل دولار للأجانب.

رابعآ: كلية الهندسة : 300 ألف جنيه للطلاب السودانيين، اي ما يعادل 3000دولار للأجانب للطلاب الاجانب.

الجدير بالذكر: ان مدير الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بالجامعات السودانية الاستاذ علي الشيخ اعلن عن رسوم التقديم للجامعات السودانية وهي كالآتي:

اولآ رسوم تقدر ب 100 جنيه للتقديم داخل السودان .

ثانيآ: رسوم تقدر ب 30 دولار التقديم للشهادة العربيه والاجنبيه خارج السودان .

الجامعات السودانية المتاحة للطلاب الجدد

جامعة الخرطوم

أم درمان

الجزيرة

شندي

وادي النيل

رابط نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021

وتسهيلا علي الطلاب المتقدمين لتسجيل استمارة التقديم للجامعات السودانية 2021 أوضحت وزارة التعليم العالي بالسودان ان علي من يريد الالتحاق والقبول في الجامعات السودانية عليه الاطلاع علي دليل القبول التسجيل اولآ ومن ثم يقومون بالتسجيل عبر الخطوات البسيطة الآتية:

الولوج إلي موقع دليل القبول بالجامعات السودانية عبر رابط daleel.admission.gov.sd.

ثم يقوم الطالب المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة.

سوف يتم تسجيل الدخول .

من هنا يبدأ الطالب بتسجيل البيانات الخاصة باختيار درجة البكالوريوس ثم الجامعة التي يريد الالتحاق بها ثم الكلية المرغوب فيها .

يضغط الطالب علي أيقونة تأكيد على البيانات المدخلة.

.ثم يضغط الطالب علي إرسال للنموذج الممتلئ بالبيانات ومن ثم طباعته.

استخراج نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في السودان، ظهور نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة والاسم، بعد إعلانها من قبل الوزارة خلال الفترة الماضية، في ظل ترقب الآلاف من الطلبة والطالبات لحظة إعلان نتائج القبول للجامعات السودانية ويمكن استخراجها عبر الخطوات التالية:-

يذكر أن: مدير الإدارة العامة للقبول بالجامعات السودانية علي الشيخ قد صرح بأن إستمارة التقديم للطلاب والطالبات الراغبين بالإلتحاق بالجامعات السودانية تقدر ب 200 جنيه سوداني، حيث أكدت وزارة التعليم العالي السودانية علي انه يجب مراجعة دليل القبول بالجامعات السودانية 2022 بشكل جيد من قبل الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات السودانية ، وعليهم قراءة الشروط الخاصة بالتقديم للجامعات السودانية بدقة لكي يتم القبول لم تنطبق عليهم الشروط.

ويتقدم عدد كبير جدآ من الطلاب الاجانب يتقدمون سنويًا للالتحاق بالجامعات السودانية، وبالرغم من ارتفاع الرسوم المقررة لكل جامعة خاصة يريد الطالب الالتحاق بها ، إلا أن عدد كبير يتقدم بشكل مستمر كل عام للالتحاق بالجامعات السودانية، وذلك لانها لا تشترط نسبة مئوية عالية للالتحاق بالجامعات الخاصة بها ، عكس ما يحدث في معظم الدول فتحدد نسبة مئوية محددة لكل جامعة ، ومن اكثر الجامعات التي تتلقي عدد كبير من الطلاب سنويًا بدولة السودان كلية الطب وكلية الصيدلة