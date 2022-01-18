أخبار اليمن : النوم أثناء مشاهدة التلفزيون.. ماذا يفعل بصحتك؟

النوم أثناء مشاهدة التلفزيون.. ماذا يفعل بصحتك؟حذرت دراسة جديدة من النوم أثناء مشاهدة التلفزيون، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يسبب الشعور بالتعب، حيث إن الدماغ البشري يهتم بالأصوات غير المألوفة أثناء النوم للبقاء متيقظاً لمواجهة التهديدات المحتملة.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد جند فريق الدراسة، التابع لجامعة سالزبورغ بالنمسا، 17 متطوعاً يبلع متوسط أعمارهم 22 عاماً.

وقام فريق الدراسة المنشورة في مجلة «علم الأعصاب»، بقياس نشاط دماغ المشاركين مرة عند النوم أثناء الاستماع إلى أصوات لأشخاص وأشياء مألوفة بالنسبة لهم، ومرة أخرى عند الاستماع لأصوات غير مألوفة صادرة من التلفزيون أو من أشخاص لا يعرفونهم.

وتوصل الباحثون إلى أن سماع الأصوات غير المألوفة أثناء النوم يتسبب في «يقظة» الدماغ البشري أثناء نوم حركة العين غير السريعة (NREM)، وهي المرحلة الأولى من النوم.

وأضافوا أنه رغم أن أعيننا تكون مغلقة في هذه المرحلة، إلا أن الدماغ يستمر في مراقبة البيئة المحيطة لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وهذا الأمر قد يقود الشخص للشعور بالتعب في اليوم التالي، لعدم حصوله على قدر كافٍ من النوم الهادئ المريح، وفقاً للدراسة، حيث يبقى الدماغ في حالة تأهب مع تشغيل التلفزيون طوال فترة النوم.