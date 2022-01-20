نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي بالجامعات في العراق 2022 من موقع dirasat-gate.org وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي بالجامعات في العراق 2022، ينتظر الطلاب في كافة العراق في هذا الوقت للاستفسار عن نتائج القبول الموازي في العراق في الجامعات العراقية، بالتزامن مع الإعلان الرسمي لوزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الثلاثاء، عن عرض نتائج القبول في الجامعات العراقية إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني، حيث كانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن بدء استقبال طلبات رغبات الطلاب للقبول الموازي في الجامعات العراقية خلال الفترة الماضية، والتي كتبها الطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسوف نوفر لكم كيفية استخراج نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط نتائج القبول الموازي بالجامعات في العراق 2022

عرضت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً نتائج القبول الموازي للطلبة في الجامعات العراقية عبر موقع الوزارة، وهي النتائج التي تم تحديدها بناءً على معدلات القبول للجامعات التي أنشأتها الوزارة خلال الفترة الماضية، كما وكانت وزارة التربية والتعليم قد أشارت إلى قبول 22 ألف طالب وطالبة في كافة التخصصات في الجامعات العراقية، مما أوضحت أنها استكملت رسميا خلال الفترة الماضية من رصد نتائج القبول الموازي للطلبة لتحديد أسماء المقبولين.

أنشأت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً موقعها الإلكتروني الخاص، والذي يمكن من خلاله الاستفسار عن نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية، حيث يتوجهون مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، لتسهيل عملية استخلاص النتيجة وذالك عن طريق رقم الامتحان أو رقم الاستمارة الخاصة بالطالب.

طريقة معرفة نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق

يمكنك التعرف علي نتائج القبول الموازي الذي ظهر رسميا صباح اليوم عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر الخطوات التالية:

الوصول إلى موقع التعليم العالي والبحث العلمي.

من خلال الموقع قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

ومن بين الخدمات الإلكترونية المتاحة حدد أيقونة الاستفسار عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية.

أدخل رقم الامتحان ورقم طلب الطالب ورقم الاستمارة واسم الطالب الرباعي، ثم اضغط علي الحصول على النتيجة لتظهر النتيجة على الفور على شكل ملفات pdf بمنتهي السهولة على ان يصبح بامكانكم مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم بالفوربالحصول عليها.

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.