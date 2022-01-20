بكوب واحد من اللبن أعملي الكريمة على أصولها بقوام مظبوط وطعم زي الجاهز

الكريمة من أهم المواد التي تستخدم في عمل وتجهيز العديد من الحلويات المختلفة، وذلك مثل تزيين الكيكات بمختلف أنواعها وعمل التورت المختلفة، وحشو الكنافة، والكثير من الحلويات الأخرى المتنوعة، ويتم في الغالب شراء الكريمة من المحلات وتجهيزها في المنزل، ولكن يمكنكم القيام بعمل الكريم بشكل كامل في المنزل، كما أنها تصبح ألذ في الطعم، وبمكونات مضمونة وصحية بشكل أفضل، ولذلك سوف نشير من خلال هذا المقال عن طريقة عمل الكريمة باستخدام كوب حليب.

طريقة عمل الكريمة بكوب واحد من الحليب في المنزل

يمكنكم القيام بتحويل كوب واحد من اللبن الحليب الى الكريم شانتيه المميز بطعم لذيذ أفضل من الجاهز وهذه الطريقة كالآتي:

المكونات

كوب من اللبن الحليب.

أربع ملاعق من المياه.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

ملعقتين كبار من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

طريقة التحضير

احضري وعاء معدني، أضيفي بداخله المياه.

قومي بإضافة الجيلاتين إليه.

قلبي المكونات جيدًا حتى يذوب الجيلاتين، ويرفع الوعاء على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب تمامًا.

في وعاء آخر أضيفي اللبن الحليب، ثم أضيفي إليه السكر.

قلبي جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

اضيفي اليه أيضًا الفانيليا.

بعد ذلك قومي بإضافة خليط الجيلاتين إلى مكونات الحليب.

قلبي المكونات جميعها جيدًا.

يترك هذا الخليط حتى يبرد تمامًا ولمدة ربع ساعة.

يمكنك بعد ذلك استخدام المضرب الكهربائي وذلك حتى يحقق أفضل وأسرع طريقة لخفق الكريمة.

تصبح بعد ذلك جاهزة ويمكن وضعها في الثلاجة أو القيام باستخدامها بشكل مباشر.

طريقة عمل الكريمة اللباني في المنزل

يمكن أيضًا باستخدام اللبن الحليب القيام بعمل الكريمة اللباني المميزة بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الآتي:

المكونات

كوب كبير من اللبن الحليب.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب من القشطة.

طريقة التحضير