نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الهلال والباطن اليوم والقنوات الناقلة في الدوري السعودي وترقب نتيجة مباراة الهلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الهلال والباطن اليوم الجمعة في الدوري السعودي وكذلك نتيجة مباراة الهلال والباطن وسط متابعة قوية في الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي، ويسعى الهلال السعودي للفوز على الباطن من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي، خاصة وأن الهلال يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة ويتبقى له مبارتين مؤجلتين بما فيهم مواجهة الباطن اليوم.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة الهلال والباطن اليوم في الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والباطن اليوم

من المنتظر أن تبدأ مباراة الهلال والباطن اليوم في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقت السعودية في الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي وسط متابعة قوية من جانب جماهير الهلال السعودي والتي ترغب في الفوز من أجل مزاحمة كلا من الاتحاد والشباب والنصر في قمة ترتيب الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن اليوم

من المنتظر نقل مباراة الهلال والباطن اليوم في تمام الثالثة والنصف عصرا على قناة SSC1 HD بتعليق المعلق محمد الخامسي وحماد العنزي، في مباراة تقام على ملعب الباطن وتبدو المباراة صعبة على الهلال خاصة وأنها تقام خارج الديار.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والباطن اليوم

بالنظر إلى توقعات نتيجة مباراة الهلال والباطن اليوم، نجد أن الهلال هو الأقرب لتحقيق الفوز خاصة وأن الهلال يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة ويعتبر الهلال جاهزا بشكل كبير لمواجهة الباطن من خلال التجهيزات الأخيرة للفريق السعودي أمام الباطن السعودي.

على الجانب الأخر، يعاني الباطن السعودي في جدول ترتيب الدوري السعودي خاصة وأنه يدخل مباراة الهلال ولديه 15 نقطة فقط في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويبدو أن الباطن أصبحت فرصه ضئيلة للبقاء في الدوري السعودي للمحترفين خاصة وأن الباطن لا يملك أي فرص أخرى سواء الفوز بمبارياته المقبلة خاصة والمقامة على أرض الباطن السعودي.

الهلال والذي سيسعى إلى الفوز من الدقيقة الأولى يخشى مفاجأت الباطن خاصة وأن الباطن سيلعب على الفوز داخل ملعبه وهو مايجعل الهلال يسعى إلى التهدئة في بداية المباراة لإمتصاص فريق الباطن ومحاولة إحراز هدف مبكر يربك به حسابات الباطن السعودي.