ظهور نتائج القبول الموازي 2022 داخل جميع الجامعات العراقية PDF عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ظهور نتائج القبول الموازي 2022 داخل جميع الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF، فبعد الإعلان عنها مؤخرا تم تفعيل الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، حتى يتم نشر نتائج القبول الموازي الخاصة بالطلبة والطالبات بهدف الالتحاق في جميع الجامعات العراقية، فمن الملاحظ زيادة البحث بشكل كبير عبر مؤشرات البحث العالمي على جوجل، بهدف الاستعلام عن تلك النتائج بشكل إلكتروني، بعد قيام وزارة التربية والتعليم وإتاحتها على موقعها تيسيرا على الطلاب، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على طريقة الاستعلام عنها وخطواتها.

ظهور نتائج القبول الموازي بالعراق

قامت وزارة التعليم العالي داخل دولة العراق بالعمل والتنسيق مع كل الإدارات والجهات المعنية المسؤولة في هذا الشأن حتى يتم تقديم العمل على أفضل ما يكون، بحيث يتم إرسال الطلبات التي تم تقديمها من جانب الطلاب إلى الجامعات الراغبين الالتحاق بها وفقا لتصنيفها، بهدف الارتقاء بالعمل الأكاديمي الخاص بطلبة وطالبات العراق، والعمل على استخراج النتائج بطريقة تليق بهم.

كما قامت الوزارة بالإعلان عن الضوابط المتعلقة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية لهذا العام الحالي 2022، وقد تضمنت الضوابط المعلنة النقاط التالية:

الالتحاق بالكليات الطبية يتطلب أن لا يقل درجات المعدل التراكمي للطالب عن ثلاث درجات حتى يتم القبول بها.

والالتحاق بكليات الهندسة يتطلب حصول الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن أربع درجات حتى يتم قبوله.

وبالنسبة للالتحاق بكليات العلوم، فلابد أن لا يقل معدل الطالب عن خمس درجات حتى يستطيع الالتحاق بها.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

تم توفير التعرف على نتائج القبول الموازي بالمحافظات العراقية، بشكل إلكتروني عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وتتمثل خطوات الاستعلام في النقاط التالية، عقب رفعها من جهة وزارة التربية والتعليم العراقية في جميع المحافظات العراقية، والنتائج المعلنة متعلقة بجميع التخصصات التي يرغب الطالب الالتحاق بها.