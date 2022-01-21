جدول سلم رواتب الأفراد العسكريين بالمملكة العربية السعودية بالبدلات والعلاوت

سلم رواتب الأفراد العسكريين بالمملكة العربية السعودية، بعد إجراء التعديل الأخير الخاص بالعام الجاري على سلم رواتب الأفراد العسكريين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك في بداية كل عام هجري من جانب وزارة الدفاع السعودي، تشجيعا منها لهم ومساندتهم في الظروف المعيشية القائمة الآن، حتى يستطيعوا القيام بأداء مهامهم ووظيفتهم تجاه البلد، فيما يخص تحقق أمن وسلامة الوطن على أكمل وجه وحدوده الداخلية والخارجية، خاصة بعد هجمات اليمن الأخيرة على المملكة، وسلم الرواتب الخاص بالأفراد العسكريين هو عبارة عن قيمة الرواتب الخاصة بهم في الشهر التي يحصل عليها داخل القطاعات العسكرية السعودية بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة البدلات والعلاوات السنوية.

سلم رواتب الأفراد العسكريين بالمملكة العربية السعودية

بشكل مؤخر تم الاعلان عن تصديق وموافقة خاصة صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين على التعديلات النهائية على جدول سلم الرواتب الخاص بالأفراد داخل القطاعات العسكرية السعودية لعام 1443، حيث تقوم وزارة الدفاع السعودي بإجراء التعديل عليه بشكل سنوي، بهدف مساعدتهم في تحمل الأعباء المعيشية خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم. من أجل رفع المستوى المعيشي للأفراد العسكريين، حيث تحرص الحكومة السعودية بتحسين مستوى كافة العاملي في القطاعات وعلى رأسهم القطاع العسكري.

وفيما يلي تحديث رواتب العسكريين الجديد 1443

الراتب الجديد للملازم 6609 ريال سعودي

الراتب الجديد للملازم أول 7609 ريال سعودي

الراتب الجديد للنقيب 9215 ريال سعودي

الراتب الجديد للرائد 11705 ريال سعودي

الراتب الجديد للمقدم 12735 ريال سعودي

الراتب الجديد للعقيد 14365 ريال سعودي

الراتب الجديد للعميد 16350 ريال سعودي

الراتب الجديد للواء 18600 ريال سعودي

العلاوات السنوية للضباط بالجيش السعودي والبدلات

قامت وزارة الدفاع أيضا في بداية العام الحالي، بزيادة بدل الدفاع المدني بنسبة وصلت إلى 25٪ من الراتب الأساسي، وكانت كالتالي

بدل مواصلات 500 ريال سعودي

بدل تأهب 50 ريال سعودي

بدل مخاطر 600 ريال سعودي

بدل اعاشة 500 ريال سعودي

بدل خطورة 600 ريال سعودي

بدل نقل 500 ريال سعودي

بدل إقامة 500 ريال سعودي

فيما يلي العلاوات السنوية الجديدة فيما يخص الضباط والجنود والأفراد العسكريين 1443 هـ.