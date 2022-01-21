نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول سلم رواتب الأفراد العسكريين بالمملكة العربية السعودية بالبدلات والعلاوت في المقال التالي
سلم رواتب الأفراد العسكريين بالمملكة العربية السعودية، بعد إجراء التعديل الأخير الخاص بالعام الجاري على سلم رواتب الأفراد العسكريين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك في بداية كل عام هجري من جانب وزارة الدفاع السعودي، تشجيعا منها لهم ومساندتهم في الظروف المعيشية القائمة الآن، حتى يستطيعوا القيام بأداء مهامهم ووظيفتهم تجاه البلد، فيما يخص تحقق أمن وسلامة الوطن على أكمل وجه وحدوده الداخلية والخارجية، خاصة بعد هجمات اليمن الأخيرة على المملكة، وسلم الرواتب الخاص بالأفراد العسكريين هو عبارة عن قيمة الرواتب الخاصة بهم في الشهر التي يحصل عليها داخل القطاعات العسكرية السعودية بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة البدلات والعلاوات السنوية.
سلم رواتب الأفراد العسكريين بالمملكة العربية السعودية
بشكل مؤخر تم الاعلان عن تصديق وموافقة خاصة صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين على التعديلات النهائية على جدول سلم الرواتب الخاص بالأفراد داخل القطاعات العسكرية السعودية لعام 1443، حيث تقوم وزارة الدفاع السعودي بإجراء التعديل عليه بشكل سنوي، بهدف مساعدتهم في تحمل الأعباء المعيشية خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم. من أجل رفع المستوى المعيشي للأفراد العسكريين، حيث تحرص الحكومة السعودية بتحسين مستوى كافة العاملي في القطاعات وعلى رأسهم القطاع العسكري.
وفيما يلي تحديث رواتب العسكريين الجديد 1443
- الراتب الجديد للملازم 6609 ريال سعودي
- الراتب الجديد للملازم أول 7609 ريال سعودي
- الراتب الجديد للنقيب 9215 ريال سعودي
- الراتب الجديد للرائد 11705 ريال سعودي
- الراتب الجديد للمقدم 12735 ريال سعودي
- الراتب الجديد للعقيد 14365 ريال سعودي
- الراتب الجديد للعميد 16350 ريال سعودي
- الراتب الجديد للواء 18600 ريال سعودي
العلاوات السنوية للضباط بالجيش السعودي والبدلات
قامت وزارة الدفاع أيضا في بداية العام الحالي، بزيادة بدل الدفاع المدني بنسبة وصلت إلى 25٪ من الراتب الأساسي، وكانت كالتالي
- بدل مواصلات 500 ريال سعودي
- بدل تأهب 50 ريال سعودي
- بدل مخاطر 600 ريال سعودي
- بدل اعاشة 500 ريال سعودي
- بدل خطورة 600 ريال سعودي
- بدل نقل 500 ريال سعودي
- بدل إقامة 500 ريال سعودي
فيما يلي العلاوات السنوية الجديدة فيما يخص الضباط والجنود والأفراد العسكريين 1443 هـ.
- العلاوة السنوية الجديدة للملازم 330 ريال سعودي
- العلاوة السنوية الجديدة للملازم الأول 380 ريال سعودي
- العلاوة السنوية الجديدة لرتبة نقيب 230 ريال سعودي
- العلاوة السنوية الجديدة لرتبة رائد 320 ريال سعودي
- العلاوة السنوية الجديدة لرتبة مقدم 405 ريال سعودي
- العلاوة السنوية الجديدة لرتبة عميد 565 ريال سعودي
- العلاوة السنوية الجديدة لرتبة لواء 635 ريال سعودي
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