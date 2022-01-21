شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، يستمر البحث في المملكة عن شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2020ن حيث يعد من بينت اهم الخدمات الإلكترونية الجديد التي تقدمها الوزارة لكافة الأسر السعودية الفقيرة والاكثر احتياجا، وقد اعلن سلطان الجريس وكيل وزارة الموارد البشرية السعودية يوم الأربعاء 19 يناير 2021 عن قبول 72 ألف أسرة تتوفر على الشروط الجديدة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي من بين 220 ألف أسرة مسجلة سابقا، كما اكدت الوزارة على ان موعد صرف الضمان الاجتماعي سيكون بداية من كل شهر هجري، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على ما هي اهم شروط استحقاق الضمان المطور وكيفية متابعة الطلب الخاص بالمسجلين من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

من اجل تحقيق لتنمية والعدالة الاجتماعية اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة المواطنين السعوديين الذين تتوفر فيهم جميع شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديد التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي والحصول على معاش شهري الذي يساعدهم في تحسين حالتهم المعيشية وتوفير ادنى ضروريات الحياة اليومية للمواطن ومواجهة غلاء المعيشة، كما يعمل الضمان الاجتماعي المطور بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على تدريب وتأهيل الفرد ومساعدته في الحصول على عمل وتحويل الاسرة السعودية المستهلكة الى منتجة وفق نظام عمل مدروس يعتمده نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

الضمان الاجتماعي المطور نظام جديد أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية السعودية في أواخر عام 2020. ويهدف الى مساعدة جميع الأسر الفقيرة والأشد احتياجا. من خلال توجيه الدعم المادي مباشرة لهم. كما وضعت الوزارة العديد من الشروط التي يجب ان تتوفر في المستفيدين. وجاءت شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد كالآتي:

أول شرط الجنسية السعودية لكل من يرغب في الحصول على معاش الضمان المطور. كما يجب ان يكون مقيما إقامة دائمة داخل المملكة. وتوجد استثناءات الخاصة بالمقيمين ألا وهي: بالنسبة للمرأة الغير سعودية ومتزوجة من رجل سعودي. كذلك المطلقة او الأرملة الأجنبية ولديها أولاد سعوديون. أيضا أبناء الأرملة واولاد المطلقة السعودية من رجل اجنبي. وأخيرا الأفراد الذين لديهم إعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الحاصلين على بطاقات تنقل.

يجب ان يستوفي متطلبات وزارة الموارد البشرية السعودية والمتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للاولاد، مع الالتزام التام ببرامج التأهيل والتدريب وبعدها عملية التوظيف للأفراد الذين لدهم قدرة.

كل شخص يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم فيها أسرته فهذا الامر لن يؤثر اطلاقا على استحقاق الأسرة للمعاش الضمان المطور.

من الواجب ان لا يقل الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للراتب الضمان وهو 1100 ريال للعائل و550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة المستفيدة.

لكل شخص يرغب في تسجيل الضمان الاجتماعي المطور أن لا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التابعة للدولة السعودية.

إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق راتبا مستقلا.

يجب ان لا يحوز على أصول مالية ذات قيمة عالية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية انه من اجل الاستفادة من راتب الضمان الجديد يجب اتمام عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الخطوات الموضحة ادناه:

أولا: الدخول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ثانيا: النقر على مربع الخدمات الإلكترونية .

ثالثا: النقر على عبار انشاء حساب جديد

رابعا: كتابة كافة المعلومات الشخصية وهي: رقم الهوية الوطنية للمتقدم، تاريخ ميلاده، رقم الهاتف.

خامسا: تدوين رمز التحقق الموجود في الصورة.

سادسا: تم النقر على مربع الإقرار والموافقة على الشروط والأحكام.

سابعا: رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

ثامنا: النقر على أيقونة إرسال. وبذلك تتم عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

الى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن موضوع يبحث عنه كافة مواطني المملكة العربية السعودية الا وهو شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وما هي الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من اجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.