نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي التعليمية رابط تسجيل دخول الطلاب العودة إلى المدارس madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليميه من أهم وسائل التعليم عن بعد التي اعتمدتها وزارة التعليم كبديل أساسي ومناسب يحاكي التعليم التقليدي في المدارس، وسمحت للطلاب تسجيل دخول منصة مدرستي وإنشاء حساب جديد، وكذلك الحال بالنسبة للكادر التعليمي؛ حيث أوضحت خطوات إنشاء درس وطريقة تحضير الواجبات والاختبارات وغيرها من الوسائل التعليمية التحفيزية للطلاب، وقد كانت وقت اعتمادها في 1442 أساس العملية التعليمية، ثم بدأت العودة التدريجية للطلاب في المدارس؛ حيث بدأت الوزارة بطلاب المراحل المتوسطة والثانوية، ثم أعلنت مؤخرًا عن عودة طلاب ابتدائي ورياض الأطفال ممن هم أقل من 12 عام للدراسة الحضورية في المدارس.

منصة مدرستي التعليميه

أثبتت منصة مدرستي التعليمية جدارتها في العملية التعليميه، والنهوض بمستوى التعليم الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تسجيل دخول منصة مدرستي، وإنشاء حساب جديد للطالب وكذلك المعلم، بل وحضور الدروس والحصص الافتراضية التي يعدها المعلم، وحل الواجبات والاختبارات في نهاية الدرس، والحصول على التقييم المناسب لها، ليس هذا فحسب بل إنها تضم مجموعة من الخدمات التعليمية الإثرائية التي تضيف إلى المستوى التعليمي للطالب، من خلال الفيديوهات والألعاب التعليمية، وبنك الأسئلة، كما تقدم الجدول الدراسي للطالب.

منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول

نقدم لكن متابعي موقع ثقفني طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية لمن لديه حساب في المنصة، كما يلي:

الدخول إلى رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa. النقر على تبويب الدخول بحساب مايكروسوفت للطالب والمعلم. الانتقال إلى صفحة تسجيل بيانات الحساب وكلمة المرور. النقر على تسجيل الدخول ثم اختيار الخدمات المتاحة.

مِنصة مدرستي تسجيل جديد

بإمكان كافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية تسجيل جديد في منصة مدرستي التعليميه من خلال الخطوات التالية:

انتقل عزيزي الطالب إلى رابط منصة مدرستي التعليمية. انقر على تبويب العودة إلى المدارس. اضغط على زر تسجيل جديد. أدخل البيانات المطلوبة، ثم انقر على التالي. انتقل إلى صفحة تسجيل البيانات الأساسية، مع تحري الدقة في المعلومات المسجلة لذلك.

رابط منصة مدرستي التعليمية

خصصت وزارة التعليم رابط منصة مدرستي التعليميه؛ حتى يتمكن الطالب والمعلم وحتى ولي الأمر والإداريين من تسجيل دخول المنصة، والإطلاع على الخدمات التي توفرها لكافة العناصر التعليمية المتاحة لها استخدام منصة مدرستي، حيث يزداد البحث حول رابط منصة مدرستي التعليمية مع إعلان وزارة التعليم العودة إلى المدارس لكافة المراحل التعليمية، مع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تحمي الطلاب من مخاطر انتشار فيروس كورونا.